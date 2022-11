VIDÉO. FLASHBACK. Il y a 23 ans, Galthié et les Bleus réalisaient le plus grand exploit du rugby français

Le 31 octobre 1999, le XV de France de Fabien Galthié écrivait l'une des plus belles pages de son histoire, en s'imposant face aux All-Blacks en demi-finale de Coupe du Monde.

Peu importe votre âge, ou même votre sensibilité rugbystique, vous avez forcément entendu parler de cette rencontre d'anthologie du 31 octobre 1999, entre le XV de France de Fabien Galthié et les All Blacks de Jonah Lomu, en demi-finale de Coupe du Monde. Ultra-favoris, les Néo-Zélandais se sont finalement cassés les dents sur des Bleus aussi imprévisibles que courageux, et auxquels tout a réussi ce jour-là. Et pourtant, la première période ne fut pas celle espérée, loin de là. En effet, et malgré un superbe essai inscrit par Lamaison après une percée de folie de Dominici, ce fut bel et bien les Blacks qui menaient au tableau d'affichage à la pause (17-10). Déjà marqueur dans le premier acte, l'immense Jonah Lomu réitéra dès le début de la deuxième mi-temps, en écrasant tout sur son passage (24-10, 45ème minute). L'on se dit alors que le match est terminé, que les Bleus n'arriveront jamais à revenir dans la partie, surtout face à un Lomu dans cette forme. Mais voilà, impossible n'est pas français...

VIDÉO. RUGBY. Le jour où Jonah Lomu a dégommé la défense française !Sonnés mais pas K-O, les coéquipiers de Galthié remettent petit à petit la main sur le ballon, et inscrivent 12 nouveaux points grâce à la botte de Christophe Lamaison. En plein doute, les Blacks balbutient quelque peu leur rugby, avant d'encaisser l'un des essais les plus iconiques de l'histoire de la Coupe du Monde : suite à un ballon de récupération, Galthié décide de jouer dans le dos de la défense néo-zélandaise. Parfaitement dosé, le jeu au pied va mettre en difficulté les Blacks, avant que le rebond n'atterrisse parfaitement dans les bras de Dominici qui avait bien suivi. À la course, l'ailier français prend le meilleur sur ses adversaires et s'en va inscrire le deuxième essai tricolore. Un véritable coup de poignard pour les Blacks, qui encaisseront ensuite deux nouveaux essais, signés Dourthe et Bernat-Salles (24-43). Wilson réduira l'écart en fin de match, en vain : les All-Blacks sont éliminés de la Coupe du Monde de rugby 1999. Un des plus grands exploits du rugby français, et même de l'histoire de ce sport, tant les coéquipiers d'Umaga paraissaient au-dessus lors de cette compétition. Malheureusement pour nous, les Tricolores s'inclineront en finale une semaine plus tard, face à l'Australie.

