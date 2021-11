VIDÉO. RUGBY. Le jour où Jonah Lomu a dégommé la défense française !

6 ans après sa mort tragique, revenons sur l'une des actions mythiques du légendaire Jonah Lomu. C'était face à la France, lors de ce match mythique de 1999.

Cela fait aujourd'hui 6 ans que l'un des plus grands joueurs de l'histoire de notre sport s'en est allé, à seulement 40 ans. Une nouvelle tragique, qui a non seulement bouleversé le monde du rugby, mais également du sport en général, tant Jonah était immense. Par son gabarit certes, mais également par ses qualités sur, et en dehors des terrains. En avance sur son temps, Lomu est et restera, un joueur à part, qui sera passé par deux fois à un rien de son rêve : être champion du Monde avec les All-Blacks.

Les nouvelles images de Jonah Lomu à 18 ans, martyrisant les défenses [VIDÉO]Ce fut notamment le cas lors du Mondial 1999, où lui et son équipe ont dominé tous leurs adversaires, avant de tomber, face à une équipe de France tout simplement magique. Malgré la défaite, Jonah s'est montré décisif, comme à son habitude d'ailleurs, en inscrivant deux essais dans son style caractéristique. Des réalisations qui sont restées mythiques, tant l'ailier néo-zélandais a démontré ce jour-là toute sa puissance. Les Français qui l'ont affronté doivent s'en souvenir encore aujourd'hui.

Le premier, qui doit être l'un des essais les plus connus de l'histoire, est inscrit en première période, après une récupération de balle all-Black. Cullen décale Lomu, qui dégomme un par un les Tricolores qui se dressent sur son chemin, comme s'il avait affaire à des enfants. Ntamack et Benazzi explosent au contact, et Lomu aplatit le premier essai de son équipe. En même temps, que voulez-vous faire face à tant de puissance ?

Le second essai lui, est inscrit en début de seconde période, après un jeu au pied français mal exécuté. Wilson passe le ballon à Lomu, qui lui remet après avoir fixé la défense. L'arrière gagne du terrain, avant de resservir le géant Lomu, qui fonce droit vers l'en-but tricolore. 5 plaquages manqués plus tard, Jonah inscrit son 8ème essai du Mondial, ce qui constitue, toujours à l'heure actuelle, un record. Seul Bryan Habana en 2007 arrivera à égaler cette performance tout simplement incroyable. Malgré cela, les Kiwis s'inclineront 43-31, face à des Bleus portés par les Dieux du rugby, dans un match qui restera à jamais dans les annales.

Excellente nouvelle : le documentaire ''Jonah Lomu, back to South Africa'' est disponible gratuitement !Clap de fin douloureux pour la légende Lomu, qui ne disputera plus aucune coupe du Monde après cela. Une désillusion immense, qui ne l'empêchera pas de saluer la prestation des Français le soir même. La classe, tout simplement.