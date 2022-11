RUGBY. Mais au fait, qui a succédé à Antoine Dupont pour le titre de meilleur joueur du monde ?

Ce dimanche soir, à Monaco, se déroulait les World Rugby Awards, une cérémonie récompensant les meilleurs joueurs de l'année 2022.

Même suspendu après son carton rouge reçu face à l'Afrique du Sud le week-end dernier, Antoine Dupont était bel et bien sur le devant de la scène ce dimanche. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain et le capitaine du XV de France faisait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année 2022. Et si les chances de le voir faire le doublé étaient assez grandes, ce fut finalement le troisième ligne de l'Irlande et du Leinster Josh Van der Flier qui fut récompensé. À 29 ans, celui qui a réalisé une année totalement dingue d'un point de vue personnel et collectif (finaliste de la Champions Cup, victoire face aux Blacks) reçoit donc pour la première fois de sa carrière cette récompense. Pour rappel, son compatriote Jonathan Sexton, ainsi que le Sud-Africain Lukhanyo Am étaient les deux autres joueurs en lice pour remporter ce trophée individuel.

RUGBY. Dupont, Sexton, Van der Flier, Am : qui a été le meilleur en 2022 ? Alldritt dans le XV de l'année, Capuozzo récompensé

Pour le reste de la cérémonie, notons que le titre de révélation de l'année fut remporté sans surprise par un autre joueur du Stade Toulousain : l'Italien Ange Capuozzo. À 23 ans, celui qui fait des merveilles avec la Squadra Azzurra ne cesse d'impressionner le monde du rugby, grâce notamment à ses appuis totalement déjantés et ses courses chaloupées. Enfin, deux joueurs français font partie du XV de l'année : Antoine Dupont, mais aussi son ami Grégory Alldritt, deux des grands artisans du Grand Chelem 2022 des Bleus.

Le palmarès de l'année

Joueur à quinze de l'année : Josh van der Flier (Irlande)

Joueuse à quinze de l'année : Ruahei Demant (Nouvelle-Zélande)

Révélation masculine de l'année : Ange Capuozzo (Italie)

Révélation féminine de l'année : Ruby Tui (Nouvelle-Zélande)

Entraîneur de l'année : Wayne Smith (sélectionneur de la Nouvelle-Zélande féminine)

Joueuse à 7 de l'année : Charlotte Caslick (Australie)

Joueur à 7 de l'année : Terry Kennedy (Irlande)

Plus bel essai de l'année (hommes) : Rodrigo Fernandez (Chili-Etats-Unis, 9 juillet)

Plus bel essai de l'année (femmes) : Abby Dow (Angleterre-Canada, 5 novembre)

Freddie Steward (Angleterre) - Will Jordan (Nouvelle-Zélande), Lukhanyo Am (Afrique du Sud), Damian de Allende (Afrique du Sud), Marika Koroibete (Australie) - Johnny Sexton (Irlande), Antoine Dupont (France) - Josh van der Flier (Irlande), Grégory Alldritt (France), Pablo Matera (Argentine) - Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande), Tadhg Beirne (Irlande) - Tadhg Furlong (Irlande), Malcolm Marx (Afrique du Sud), Ellis Genge (Angleterre)

L'équipe type de l'année (femmes)

Abby Dow (Angleterre) - Portia Woodman (Nouvelle-Zélande), Emily Scarratt (Angleterre), Theresa Fitzpatrick (Nouvelle-Zélande), Ruby Tui (Nouvelle-Zélande) - Ruahei Demant (Nouvelle-Zélande), Laure Sansus (France) - Marlie Packer (Angleterre), Sophie de Goede (Canada), Alex Matthews (Angleterre) - Madoussou Fall (France), Abbie Ward (Angleterre) - Sarah Bern (Angleterre), Emily Tuttosi (Canada), Hope Rogers (Etats-Unis)