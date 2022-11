RÉSUMÉ VIDÉO. Sans forcer, la France gagne contre le Japon et réalise un exploit !

Les Bleus de Fabien Galthié se sont imposés contre le Japon sur le score de 35 à 17 depuis la pelouse du Stadium de Toulouse.

Avec quatre essais au compteur, l’après-midi a été bien remplie du côté de Toulouse. Ce dimanche 20 novembre au Stadium, Ollivon, Jelonch et Penaud, par deux fois, ont atterri en Terre promise. Sur le score de 35 à 17, l’équipe de France de rugby n’a peut-être pas accompli sa plus belle partition. Néanmoins, la victoire est (encore) là malgré tout. Ce résultat convient parfaitement à Fabien Galthié. En effet, il a souligné la réussite toute particulière de cette tournée d’automne 2022. Pour L’Équipe, il déclare : “C'est le fruit de beaucoup de travail ces dernières années avec la complicité du staff et de joueurs qui sont porteurs du projet. On sent beaucoup de force derrière nous, une forme de dynamique positive qui nous permet de performer.” RUGBY. FRANCE. Qu’a pensé Fabien Galthié de la performance de Matthieu Jalibert ?

La botte de Thomas Ramos et l’entrée XXL de Matthieu Jalibert ont effacé tous les doutes possibles. Impliqué dans les deux derniers essais, l’ouvreur bordelais a remis du jus sur les 20 dernières minutes. Il a d’ailleurs parcouru deux fois plus de mètres ballons en main que Romain Ntamack, titulaire aujourd’hui. Pour ce qui est de l’arrière toulousain, il reste l’un des atouts offensifs majeurs de ces Bleus. Il a notamment parcouru 96 mètres avec le cuir. Une distance répartie en 12 courses et où il a effacé 5 défenseurs nippons. Du côté des avants, c’est Grégory Alldritt et Julien Marchand qui se sont particulièrement illustrés. Mention spéciale pour le Rochelais, difficilement arrêtable sur le pré haut-garonnais.

L'exploit : une année tellement loin des cauchemars

Avec cette saison internationale 2022, les Français réalisent l’inimaginable. Rappelez-vous, entre 2015 et 2019, rares étaient les matchs où le XV de France n’était pas en difficulté. Les groupes successifs de Noves puis Brunel enchaînaient même les contre-performances. Avec un nul face au Japon et une défaite face aux Fidji, le rugby français paraissait à son plus bas niveau… Mais seulement quelques années après, la France s’est relevée et de quelle manière ! Invaincus depuis une cruelle défaite en Australie à l’été 2021, les Bleus n’ont plus jamais baissé la tête. Avec une année entière sans défaite et une série de 13 matchs invaincus, la revanche sur le destin est belle !

Vainqueur de l’Australie, l’Irlande donne rendez-vous à la France au sommet du rugby mondial