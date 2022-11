Vainqueur de l’Australie, l’Irlande donne rendez-vous à la France au sommet du rugby mondial

Avant même que les Bleus jouent leurs matchs face au Japon, la victoire de l’Irlande sur l’Australie les prive de la tête du classement World Rugby.

Ça n’aura pas été du beau rugby. À l’image du match entre les Wallabies et la France en début de tournée, les Irlandais n’ont pas produit une prestation de classe ce samedi 19 novembre à Dublin. Sur le petit score de 13 à 10, ils peuvent tout du moins se contenter de la victoire. Avec un essai de chaque côté, les hommes d’Andy Farrell restent sur le trône du rugby mondial, devant la France. En effet, le Japon est trop éloigné de la France niveau point au classement des nations World Rugby pour que Fabien Galthié puisse placer les siens au sommet de ce dernier. Une vérité qui se vérifiera même en cas de large victoire des Bleus. Fabien Galthié et un Toulousain parmi les nominés de l'année World Rugby



Un XV d' Irlande bien en place

Cette victoire irlandaise n’a pas le mérite d’offrir beaucoup de leçons aux amateurs de rugby. À l’inverse, elle saura confirmer au XV du Trèfle que ses hommes savent gagner même dans la douleur. Après le match, Andy Farrell a paru satisfait de cette victoire, dans des propos rapportés par l’Irish Times, il développe ses raisons : “Le fait que nous ayons fait preuve d'indiscipline et montrer quelques erreurs techniques et tactiques, tout en ayant réussi à trouver un moyen est la marque d'une bonne équipe.[...] C'est ce qu'elles font, elles trouvent toujours une solution dans le feu de l'action. Nous sommes ravis de cette victoire.”

Étincelant depuis plusieurs mois, ces derniers ont été les auteurs d’une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande cet été. Un fait extrêmement rare qui se lie à leur victoire face à ces mêmes All Blacks en Irlande quelques mois plus tôt. Mais alors, qui peut résister aux coéquipiers de Josh van der Flier cette année ? Les seules nations à les avoir battus sont la Nouvelle-Zélande, vainqueur de seulement un des trois matchs disputés face à eux cet été, et… LA FRANCE ! Victorieuse d’un Grand Chelem l’hiver dernier, Antoine Dupont et ses coéquipiers étaient venus à bout de l’Irlande (30 à 24) dans un Stade de France en ébullition. Sur leurs trois dernières rencontres, les tricolores ont continuellement gagné face aux hommes en vert. En 2021, ils s’étaient même imposés de peu (13 à 15) à l’Aviva Stadium de Dublin.

Bien installés à la première place du classement mondial, les Irlandais risquent donc d’attendre les Bleus de pied ferme cet hiver. Revanche à domicile et ultime démonstration avant le mondial, le choc entre les deux meilleures nations du monde aura lieu le 11 février prochain à 15h15 de l’autre côté de la Manche. Ce sera à l'occasion de la seconde journée du Tournoi. Pour le premier match, la France se déplacera en Italie alors que l'Irlande ira au Pays-de-Galles. N’oubliez pas de mettre à jour vos agendas !

