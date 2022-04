RUGBY. 6 Nations. Le calendrier complet du Tournoi des Six Nations 2023

Découvrez le calendrier complet du Tournoi des Six Nations 2023. L'équipe de France de rugby débutera contre l'Italie, ira en Angleterre et terminera contre le Pays de Galles.

Le calendrier complet du Tournoi des Six Nations 2023 a été dévoilé ce mercredi. L'an prochain, l'équipe de France, tenante du titre, se déplacera à trois reprises. En Italie dès le 4 février, puis en Irlande le 11 et en fin en Angleterre le 11 mars. Les Bleus, qui ont remporté le Grand Chelem, termineront leur Tournoi avec la réception du Pays de Galles. Le match de clôture de l'édition 2023 sera le choc entre I'Irlande et l'Angleterre le samedi 18 mars. Des Anglais qui recevront de leur côté trois à Twickenham en cette année de Coupe du monde.

Calendrier complet du Tournoi des 6 Nations 2023

1ère journée

Pays de Galles vs Irlande le samedi 4 février à 15H15

Angleterre vs Écosse le samedi 4 février à 17h45

Italie vs France le dimanche 5 février à 16h

2e journée

Irlande vs France le samedi 11 février à 15H15

Écosse vs Pays de Galles le samedi 11 février à 17h45

Angleterre vs Italie le dimanche 12 février à 16h

3e journée

Italie vs Irlande le samedi 25 février à 15H15

Pays de Galles vs Angleterre le samedi 25 février à 17h45

France vs Écosse le dimanche 26 février à 16h

4e journée

Italie vs Pays de Galles le samedi 11 mars à 15H15

Angleterre vs France le samedi 11 mars à 17h45

Écosse vs Irlande le dimanche 12 mars à 16h

5e journée