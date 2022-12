VIDEO. Attention danger : les Sharks, prochain adversaire de Toulouse, sont de nouveau affamés

Les Sharks de Sale en ont passé 40 à l'Ulster ce week-end. Cette même équipe qui avait poussé Toulouse dans ses retranchements la saison dernière...

VIDEO. Revanchard et plein de fourmis dans les jambes, Antoine Dupont a fait souffrir le MunsterVictorieux dimanche au Munster, Toulouse a démarré sa campagne européenne de la plus dure des manières, mais aussi de la meilleure. Une victoire à Thomond Park, qui plus est dans ces conditions, n'est jamais anodine. Pourtant, ne croyez pas que la voie est d'ores et déjà royale en vue d'une qualification des Stadistes en 8ᵉ de finale de cette Champions Cup. Déjà parce qu'il faudra se coltiner les Sale Sharks ce dimanche, à Ernest-Wallon. Et que les Anglais n'ont plus porté aussi bien leur nom depuis un moment. En ce début de saison, les hommes de la banlieue de Manchester caracolent à la 2ᵉ place du Premiership, derrière les intouchables Saracens. Pire, ils viennent d'en passer 40 à l'Ulster le week-end dernier, mettant fanny (39 à 0) les coéquipiers de Duane Vermeulen !

VIDEO. Champions Cup. Dans des conditions insensées, le Stade Toulousain domine le MunsterEt l'on voit venir ceux qui diraient qu'on en fait trop et que ces Anglais ont roulé sur des Irlandais ne se s'étant pas vraiment déplacé, sur les bords de l'Irwell... Au contraire, les hommes de Belfast ont pu compter sur la grande majorité de leurs forces vives pour ce match. D'ailleurs, l'équipe alignée ressemblait à s'y méprendre à celle qui avait poussé le Stade Toulousain dans ses retranchements en 8ᵉ de finale aller-retour la saison dernière, Toulouse ne se qualifiant que pour un petit point, obtenu en fin de match sur un essai de Dupont. Même si on le concède, dans les faits, jamais l'on ne reconnut ces Irish, demi-finalistes du dernier URC. Dimanche dernier, jamais ils n'ont inquiété les Sharks, plus puissants, plus agressifs, mieux organisés et tout simplement supérieurs à eux, dans leur jardin.

Cette fois, la bataille ne se jouera pas à l'AJ Bell, mais bel et bien dans un Ernest-Wallon qui devrait faire le plein pour l'occasion. Et sans savoir quelles conséquences aura cette donnée, ce que l'on sait en revanche, c'est que les jumeaux Du Preez, Cobus Wiese, Johnny Hill, Tom Curry ou Akker Van der Merwe seront bien là pour former ce pack si solide. Ou encore que Rob Du Preez (par ailleurs excellent face à l'Ulster) sera un danger permanent à l'ouverture, tout comme Tom O'Flaherty sur son aile et le jeune Carpenter à l'arrière. Même si une fois n'est pas coutume, Manu Tuilagi est sorti sur protocole commotion le week-end dernier sans jamais revenir sur le pré. Une ultime info à 112kg, qui pourrait clairement avoir des conséquences, au milieu du terrain...

