RESUME VIDEO. Boffelli porte les Pumas vers un succès historique face à des All Blacks indisciplinés

Emiliano Boffelli a inscrit 20 des 25 points de l'Argentine lors de la victoire des Pumas sur les All Blacks dans le cadre de la 3e journée du Rugby Championship.



Irlande, France et maintenant l'Argentine, la Nouvelle-Zélande vit des heures compliquées en ce moment. Ce samedi, les Pumas ont infligé aux All Blacks leurs troisièmes défaites de rang à domicile. Une première dans l'histoire de cette sélection. Les protégés d'Ian Foster ont été particulièrement indisciplinés dans cette rencontre. Une aubaine pour Emiliano Boffelli, excellent face aux perches et auteur de 20 des 25 points de son équipe. Déjà vainqueurs des Wallabies en Argentine voilà deux semaines, les Pumas n'ont pas tremblé face à des Néo-Zélandais qui restaient sur une belle victoire en Afrique du Sud. Deux essais de Taukeiaho (11e) et Clarke (32e) avaient donné la confiance et l'avantage aux locaux dans le premier acte. Mais ils sont ensuite tombés sur une défense féroce. Si bien qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre le large avec seulement trois misérables points marqués après les citrons. Sereins et plein de maîtrise, les visiteurs ont contrôlé la rencontre et profité des fautes des Néo-Zélandais pour passer devant puis sécuriser ce succès historique en terres kiwis.