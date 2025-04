VIDÉO. 110 plombes, mulet et la vista de Finn Russell : on a trouvé le numéro 10 de rêve

Un phénomène qu’on verrait aisément en ProD2, où il serait probablement le joueur le plus hors-codes que l’on ait vu depuis Rupeni Caucaunibuca…

Si vous aimiez Mack Hansen et son mulet, Mathieu Bastareaud et son physique pas comme les autres centres ou encore Finn Russell pour sa vista de magicien et sa bedaine apparente, vous allez adorerer Faletoi Peni.

Car le garçon à la particularité de cocher toutes les cases précédemment citées, tout en jouant… ouvreur à un niveau professionnel ! A notre plus grand désarroi, le joueur d’origine néo-zélandaise ne joue pas (encore) en France mais dans la MLR américaine.

A tous les fans de l’atypique dans le rugby, on a donc trouvé l’ouvreur qu’il vous faut ! Ou plutôt le streamer Nogodi l’a fait pour nous, en partageant un extrait d’un match de Major League qu’il commentait sur ses réseaux sociaux, hilare, euphorique devant la prestation de ce Faletoi Peni.

Révélation du NPC

Car disons que de prime abord, le joueur des New England Free Jack n’a pas vraiment le physique de l’emploi. Mais plutôt celui d’un bon talonneur ou pilier gauche des îles, avec ses 1m74 pour 106kg hors-taxes.

Pourtant, le puissant 3/4 est capable de jouer 10 comme 12 sans trop de problèmes, entre sa technique individuelle made in New Zealand, son jeu au pied précis et puissant et, naturellement, sa puissance physique également. Un profil qui rappellera celui de Benjamin Roquebert - centre/ouvreur de 120 plombes, canonnier longue distance et légende de l’US St-Sulpice-sur-Lèze - à tous les suiveurs du rugby fédéral.

Révélation de la saison passée dans le championnat des provinces néo-zélandaises avec les Southland Stags, il a quitté le NPC pour découvrir le continent américain et se montrer sur un continent où les recruteurs regardent de plus en plus.

Le week-end dernier, cet international U20 samoan a d’ailleurs inscrit 13 points lors de la victoire face à Miami. En distribuant également les caviars pour ses coéquipiers, à grand coup de passes au pied ou de chistera à l’aveugle. Tout en étant capable de poser des "culs" en relançant tout droit depuis le fond du terrain comme un numéro 8, aussi.

Bref, un talent décrit comme immense, qu’on imaginerait volontiers en France. Si le Top 14, un peu trop aseptisé, pourrait lui fermer les portes à cause de sa surcharge pondérale, nul doute que ses qualités, son talent et sa polyvalence feraient merveille en ProD2. Où il serait assurément le joueur le plus hors-code que l’on ait vu depuis longtemps. Si ce n’est depuis Rupeni Caucaunibuca…