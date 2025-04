RUGBY. Plus lourd que Meafou et Skelton, ce sudiste de 148 kg débarquera-t-il en Top 14 ?

Impact player connu et reconnu en Australie, le titanesque Taniela Tupou pourrait arriver en Top 14 la saison prochaine, à la Section Paloise.

C’est une nouvelle qui va faire du bruit. Ce jeudi 17 avril, Rugby Pass annonçait que la Section Paloise serait intéressée par la signature du pilier droit australien d’origine tongienne, Taniela Tupou. Selon le média international, le club béarnais aurait formulé une “offre concrète” pour voir le joueur débarquer en Top 14.

"The Tongan Thor" en Top 14 ?

Ainsi, les discussions auraient lieu entre les différents partis. Le joueur de bientôt 29 ans pourrait alors profiter des évolutions autour des règles d’éligibilités offertes par la fédération australienne aux Wallabies qui souhaitent évoluer hors de l’île-continent. Dans ce cas, le pilier arriverait dans le Béarn durant l’été, après la tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie.

Si l’arrivée du joueur dans le Béarn se confirme, cette nouvelle serait une réussite majeure pour le recrutement de la Section Paloise. À titre d’exemple, le joueur avait déjà été sollicité par des équipes européennes l’année précédente. Les écuries intéressées étaient ni plus ni moins que le Montpellier HR et le Leinster.

Colosse incontournable dans le pacifique, Taniela Tupou est une référence à son poste en Super Rugby. Massif, le pilier droit mesure 1,84 m et pèse pas moins de 148 kg. Ainsi, le Wallaby est plus lourd que des joueurs tels que Will Skelton, Emmanuel Meafou ou encore Posolo Tuilagi. En réalité, le seul joueur de Top 14 capable de rivaliser est Ben Tameifuna, le droitier de l’Union Bordeaux-Bègles pointe à 148 kg.

En plus de son poids colossal, Taniela Tupou est aussi tout particulièrement reconnu pour sa puissance et son aisance technique ballon en main. Rapide pour son gabarit, le joueur s’est rendu célèbre grâce à ses charges dévastatrices où il paraît très difficile de l’arrêter, mais aussi pour des offloads impressionnants.

En Australie, Taniela Tupou a une place toute particulière en sélection. Avec 59 sélections chez les Wallabies à bientôt 29 ans, il est un cadre des Gold & Green. Néanmoins, son gabarit puissant et son endurance parfois critiquée lui offraient souvent un rôle d’impact player avec l’équipe nationale. Preuve en est, 56 % de ses caps ont été gagnés en sortant du banc.

S’il est souvent incontournable sur les feuilles de matchs ou dans les convocations, il n’a pas toujours été titulaire. En effet, le joueur d’origine tongienne a fréquemment été en concurrence avec d’autres grands noms à son poste. À la fin de la dernière décennie, il était le remplaçant de Sekope Kepu (110 sélections) et récemment, il était parfois relégué sur le banc au profit d’Allan Alaalatoa (75 sélections).

