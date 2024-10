Toulouse a trouvé un pilier de 153 kg pour pulvériser le Top 14 (et il pourrait arriver dès cet hiver !)

Selon les informations du média Netwerk 24, le Stade Toulousain aurait jeté son dévolu sur le pilier sud-africain Asenathi Ntlabakanye.

On parle bien de rugby et pas de BTP. Ce dimanche, une nouvelle qui donnera le sourire aux supporters toulousains vient d'arriver. Selon le média Netwerk 24, le pilier sud-africain Asenathi Ntlabakanye serait dans le viseur du Stade Toulousain pour une arrivée (possiblement) imminente en Top 14.

En effet, le pilier droit dans le viseur du Stade Toulousain aurait une clause dans son contrat lui permettant d’y mettre un terme prématurément. Actuellement, ce dernier se termine à l’été 2026. Si les planètes s’alignaient, Asenathi Ntlabakanye pourrait arriver dès cet hiver dans la Ville Rose, toujours selon Netwerk 24.

Cependant, cette possible arrivée se ferait logiquement contre une indemnisation. Présentement titulaire dans la capitale australe, Asenathi Ntlabakanye reste difficilement remplaçable en cours de saison. Si les discussions sont concluantes, une arrivée cet été paraît plus probable pour le pilier droit.

À 25 ans, le pilier droit fait des ravages en United Rugby Championship et en Currie Cup avec les Lions de Johannesbourg. Fort de son 1,82 m et de ses 153 kg, il est une véritable boule de démolition qui pourrait devenir le joueur le plus lourd du Top 14, s’il arrive en Haute-Garonne.

Actuellement et depuis plusieurs saisons, ce titre est détenu par le Bordelo-Béglais “Big Ben” Tameifuna. Pesant 148 kg, il affiche cinq kilos de moins que le Sud-Africain sur la balance. Avec un duo Ntlabakanye-Meafou, le Stade Toulousain pourrait former un axe droit colossal qui avoisine les 300 kg.

Évoluant avec l’équipe professionnelle des Lions depuis le printemps 2021, Asenathi Ntlabakanye possède une autre caractéristique qui plaît sûrement à Toulouse. En effet, le droitier n’est (pour l’instant) pas international avec les Springboks et pourrait donc soulager les Rouge et Noir dès le début de saison.

De plus, le Stade toulousain attend déjà l’arrivée de Georges-Henri Colombe l’été prochain, en provenance du stade Rochelais. Avec la révélation Joël Merkler qui donne pleine satisfaction à seulement 22 ans et la présence du taulier Dorian Aldegheri, les Rouge et Noir sont proches de former une armada terrifiante en mêlée.

