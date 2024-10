Top 14. Un Anglais admiratif d'un joueur du Stade Toulousain : ''Il est incroyable à regarder''

Dan Robson est prêt à défier Antoine Dupont ce samedi. L'Anglais sait qu'il affronte une légende, mais il est déterminé à minimiser l'impact du génie toulousain.

Ce samedi soir au Hameau, le demi de mêlée de la Section Paloise Dan Robson va croiser la route d'Antoine Dupont. Pour l'Anglais, arrivé à Pau en 2023, c'est une opportunité rêvée.

Et il le dit lui-même : "Je l’attends avec impatience". Le demi de mêlée palois n'a pas hésité une seconde à exprimer son envie de se mesurer à la référence mondiale à son poste.

Robson place Dupont tout en haut

"Je suis venu en France pour jouer face aux meilleurs, et au meilleur, dans le cas présent", confie Robson via Sud Ouest. Pas question pour lui de souhaiter une absence de la star toulousaine. "Espérer qu’il prolonge ses vacances en Amérique en dirait long sur votre personnalité", poursuit-il. Un discours qui reflète l’ambition et l’état d’esprit combatif du joueur anglais.

Le respect qu'il porte à Dupont est immense. "Il est incroyable à regarder, et c’est assez fou d’apprendre encore autant d’un autre n°9." Mais face à un tel phénomène, la stratégie ne consiste pas à tenter l’impossible. "La seule chose que l’on peut faire, c’est juguler, minimiser son influence, analyse Robson. Personne ne peut faire du Dupont, il faut plutôt s’en inspirer."

En effet, Dupont est unique, tant par ses qualités physiques que son intelligence de jeu. Et malgré la menace qu'il représente, le collectif prime. Pau devra faire preuve d'une attention de tous les instants pour limiter son impact.

Robson sait que l'éveil mental sera primordial : "Il faudra sans doute être plus éveillé que d’habitude. On sait tous qu’il est capable de tout en partant de rien."

S'inspirer sans s'effacer, rester vigilant tout en imposant son jeu, c'est ainsi que Dan Robson aborde ce duel. L’Anglais compte bien tirer parti de cette confrontation pour progresser, face à un joueur qu’il classe parmi les légendes du poste : "Il est tout là-haut, avec Smith, mais aussi Gareth Edwards." Ce samedi, le Stade Toulousain cherchera à briser sa série de défaites au Hameau, mais Pau n’a pas dit son dernier mot.

