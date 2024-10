RUGBY. « C’est comme si tu avais un 'cheat code' », un Bordelais admiratif d'Antoine Dupont

Pour Yoram Moefana, jouer aux côtés d’Antoine Dupont, c’est un ''cheat code''. Le Bordelais raconte son évolution personnelle et son ambition de s'imposer davantage chez les Bleus.

Yoram Moefana, trois-quart centre de l'Union Bordeaux-Bègles et international avec le XV de France, s’est récemment confié sur le podcast Entre les Potos de RMC Sport. Un an après la Coupe du monde, le Tricolore évoque son évolution, sa nouvelle prise de responsabilités et l’impact du retour d’Antoine Dupont sur le groupe.

Pour Moefana, le Mondial à domicile restera gravé dans les mémoires, mais l’objectif est clair : "Tout le monde a les crocs". L’envie de faire mieux est palpable et le joueur de 24 ans se dit prêt à avancer avec l’équipe de France, petit à petit, vers de nouveaux succès. Avant de penser au 6 Nations, il va falloir se frotter aux All Blacks. Sans oublier le Japon et l'Argentine lors des tests de novembre.

C’est Toto. Il est trop fort.

Et s'il y a un joueur à qui il tarde de reporter le maillot de l'équipe de France à XV, c'est bien sûr Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain n'a plus joué sous les ordres de Galthié depuis le quart de finale de la Coupe du monde perdu face à l'Afrique du Sud. Depuis, le numéro a enchaîné les victoires en club mais aussi avec France 7.

Champion olympique lors des JO de Paris 2024, il semble même encore plus fort qu'avant. Pour Moefana, jouer aux côtés du capitaine toulousain est un privilège unique : "Quand tu es sur le terrain avec lui, c’est comme si tu avais un 'cheat code'. Tu sais qu’à tout moment il peut débloquer des situations perdues en marquant, en faisant une passe. C’est Toto. Il est trop fort."

TOP 14. Stade Toulousain. Antoine Dupont encore plus fort, plus rapide et plus explosif qu'avant ?Une déclaration qui montre à quel point Dupont inspire ses coéquipiers, en leur apportant cette dose de confiance nécessaire pour surperformer.

Moeafana prêt à prendre ses responsabilités

Le Bordelais se sent d’ailleurs prêt à endosser plus de responsabilités avec les Bleus. Fort de l’encouragement de Yannick Bru, son entraîneur à Bordeaux, Moefana a gagné en assurance, notamment dans sa prise de parole. "Je prends plus de plaisir à répondre aux interviews, je me sens à l’aise quand je parle, confie-t-il avec un sourire. Avec les Bleus, je suis prêt à prendre un peu plus la parole."

L’avenir semble radieux pour Moefana, qui se projette déjà vers les prochains matchs internationaux. Avec son club, il vise le premier titre pour l’UBB, mais il est aussi conscient de l’importance de briller avec les Bleus. Pour le joueur, l’objectif est clair : continuer à progresser, prendre des responsabilités et aider le XV de France à atteindre les sommets.