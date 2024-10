TOP 14. Stade Toulousain. Antoine Dupont encore plus fort, plus rapide et plus explosif qu'avant ?

Dupont plus explosif ? Avec trois essais contre Clermont, le retour d’Antoine Dupont impressionne. Pour David Mélé, son expérience au rugby à 7 l’a rendu encore plus redoutable.

Antoine Dupont est revenu. Et il n’a pas fait semblant. Auteur d’un triplé éclatant face à Clermont, le Toulousain a marqué les esprits pour son grand retour. Devant les supporters des rouge et noir, le demi de mêlée a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur du monde.

Une performance qui nous pousse à nous demander s'il n'est pas encore plus fort ? David Mélé, coach des skills au Stade Toulousain, a son avis sur la question. Pour ce dernier, le passage d’Antoine au rugby à 7 a joué un rôle crucial dans sa progression.

Antoine a beaucoup appris à enchaîner les tâches rapidement.

« S’il y a un secteur où il a beaucoup évolué, c’est dans les rucks. À 7, il faut qu’ils soient impeccables et rapides », explique l’entraîneur via le Midi Olympique. En effet, l’exigence du rugby à 7 a forcé Dupont à aiguiser ses compétences, notamment sur le soutien offensif, où sa capacité à être au bon endroit au bon moment est désormais redoutable.

Mais ce n’est pas tout. La vitesse du demi de mêlée a, elle aussi, pris un coup de boost. « Antoine a beaucoup appris à enchaîner les tâches rapidement. Sans oublier sa progression, encore, sur la vitesse », continue Mélé. Le voir se déplacer et peser aussi vite dans le jeu n’a fait que confirmer son statut de leader. À chaque touche de balle, Dupont est une menace immédiate pour l’adversaire, et il semble capable de créer des brèches n’importe où.

Dupont, beaucoup plus qu'un facteur X

Plus qu’un simple joueur, Dupont est un véritable moteur pour ses coéquipiers. « Antoine booste un peu tout le monde autour », affirme Mélé via L'Equipe, en évoquant cette capacité unique à saisir les opportunités dès le premier ballon. Alors que d’autres hésitent à sortir des schémas établis, lui, n’hésite pas à suivre son instinct pour créer des actions décisives.

On a vu la différence avec Naoto Saito en première période. « Naoto fait un bon match, mais on sait qu'Antoine est une menace. Il concentre beaucoup les défenseurs. » Dès sa rentrée, Dupont a monopolisé l’attention, forçant Clermont à adapter son jeu défensif. Résultat : trois essais et un impact immédiat sur le jeu collectif toulousain.

En somme, Dupont reste Dupont. Si le Stade Toulousain a encore du travail pour retrouver des automatismes, sa présence seule galvanise l’équipe. Pour ses coéquipiers, pour les supporters, et pour tout le monde autour, le retour d’Antoine est un atout précieux. Et comme le dit Mélé, « on est bien contents qu'il soit revenu avec nous ». Pas de doute, le chef est de retour.