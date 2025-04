TRANSFERT. Après Tuifua, Toulon frappe fort : un nouveau joyau débarque sur la Rade

Polyvalent, explosif et déjà expérimenté malgré ses 21 ans, Mathis Ferté va rejoindre Toulon cet été. Un joli coup du RCT, qui s’offre l’un des talents les plus convoités du rugby français.

C’est un transfert qui pourrait compter dans les prochaines saisons. Alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le CA Brive, Mathis Ferté va bel et bien quitter la Corrèze. Selon les informations de L’Équipe, le jeune joueur a donné son feu vert au RCT pour un contrat de trois saisons. Un accord financier a été trouvé entre les deux clubs, ce qui permet à Toulon de s’attacher les services d’un joueur précieux.

Une montée en puissance express

À 21 ans, Ferté s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du rugby français. Formé à Brive, il a gravi les échelons à une vitesse folle. D’abord utilisé à l’arrière ou à l’aile, il a été repositionné récemment à la mêlée, avec réussite. Sept titularisations de suite au poste de numéro 9, dans un rôle de dynamiteur, capable de créer du danger à chaque prise de balle.

Sa polyvalence et sa capacité à accélérer le jeu ont tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries du Top 14. La Rochelle était sur le coup, mais c’est bien Toulon qui a su convaincre le joueur et son entourage, avec un projet sportif attractif et un chèque convaincant pour libérer le contrat.

Toulon fait place aux jeunes

Après avoir sécurisé la signature de Patrick Tuifua (20 ans), Toulon continue de construire une équipe d’avenir. Avec Ferté, le club varois mise sur un profil qui peut évoluer à presque tous les postes des lignes arrière, tout en restant un potentiel titulaire à court terme. Dans un effectif déjà riche, il pourrait rapidement se faire une place, reste à savoir à quel poste.

Une page qui se tourne à Brive

Pour le CAB, ce départ est un coup dur, mais aussi un choix. Lié jusqu’en 2028, Ferté représentait une valeur marchande non négligeable. Dans une saison où Brive joue son avenir en Pro D2, faire entrer des liquidités tout en valorisant la formation maison était sans doute le scénario privilégié.

Il n’empêche que perdre un talent comme Ferté laisse forcément un goût amer aux supporters. Mais pour le joueur, l’heure est à un nouveau départ. Et il promet d’être passionnant.

Avec Ferté, Toulon frappe un joli coup sur le marché. Brillant à Brive, capable de jouer partout et encore en pleine progression, l’international U20 a tout pour exploser sur la Rade. Reste à voir si le RCT saura l’utiliser à la hauteur de son potentiel.