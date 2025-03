RUGBY. Un club de Top 14 chipe un grand espoir de seulement 18 ans à l’hémisphère sud !

Âgé de seulement 18 ans, l’Australien Declan Minto devrait poser ses valises dans le Pays Basque pour postuler à une place en Top 14 avec l’Aviron Bayonnais.

C’est l’un des grands prospects du rugby mondial. À 18 ans, l’Australien Declan Minto devrait arriver dans une écurie de Top 14 prochainement. En effet, Rugby Pass indique que l’ailier devrait s’installer du côté de l’Aviron Bayonnais pour parfaire sa post-formation. Véritable phénomène, il a déjà impressionné de nombreux observateurs.

Declan Minto, crack en devenir ?

Récemment, c’est au cours du Global Youth Sevens que le joueur s’est fait remarquer. Depuis environ 10 ans, cette compétition a pour but de mettre en lumière les meilleurs talents de l’hémisphère sud, à l'image du tournoi de jeunes de Dubaï pour les nordistes. Si cette sélection se fait pour développer le rugby à 7, le rugby à XV profite également des joueurs qui y passent.

Ainsi, Declan Minto s’est illustré parmi un impressionnant contingent de jeunes pousses prometteuses pour le rugby australien, aussi bien chez les filles que les garçons. Avec sa formation, il a surclassé les autres équipes alignées. Désormais repéré à 7, le jeune joueur fait aussi ses armes à XIII et à XV.

Sur le pré, l’ailier fait avant tout parler ses qualités de vitesse et d’appuis. Preuve en est, il pratique aussi le 100 mètres, qu’il parcourt en 11.34 secondes. S’il est bien moins rapide que certains joueurs en activité, Cheslin Kolbe courait le 100 m en 10.7 secondes, il en reste pas moins performant sur les terrains de rugby, au point d’attirer l’œil de l’Aviron Bayonnais.

L’Aviron Bayonnais soigne son futur en Top 14

Ce qui marque les esprits également dans cette signature, c’est l’intérêt et l’efficacité que l’Aviron Bayonnais démontre depuis quelques années pour attirer des jeunes joueurs convoités. Dans cette stratégie, le rugby à 7 a une place particulière, qui s’est notamment confirmée avec les développements de joueurs comme Esteban Capilla ou Sireli Maqala.

De plus, la formation basque de Top 14 essaye sans doute de se renforcer à un poste où l’un de ses plus gros espoirs devrait quitter le navire. En effet, l’ailier polyvalent Xan Mousquès devrait quitter l’Aviron Bayonnais cet été pour s’engager à l’UBB, selon L’Équipe. Âgé de seulement 19 ans, il a déjà joué à 6 reprises en Top 14 et a marqué trois essais, montrant une efficacité redoutable.

Au poste d’ailier, Declan Minto devrait donc rejoindre la formation espoir de l’Aviron Bayonnais dans un premier temps, pour y faire ses preuves. S’il est assez bon, il pourrait ensuite être propulsé en Top 14. Néanmoins, il fera face à la concurrence d’autres talents tels que l’Espagnol Telmo Fisher-Obieta, également repéré à 7, et l’international U20 français Tom Lévêque.

