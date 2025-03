TOP 14. Transfert surprise : l'électrique Wainiqolo quitte le RCT, la concurrence récupère un magicien

C’est un nom qui fait frissonner les défenses : Jiuta Wainiqolo ne sera plus toulonnais la saison prochaine. Le LOU a réussi à convaincre l’ailier fidjien de s’engager jusqu’en 2028.

Une pépite fidjienne qui fait ses valises

Ce n'est pas encore officiel, mais ça pourrait vite le devenir. L’ailier fidjien Jiuta Wainiqolo portera les couleurs lyonnaises à partir de la saison prochaine, selon les informations du Progrès. Le LOU vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts.

TOP 14. Inarrêtable ! La Ferrari Jiuta Wainiqolo (RCT) établit un record historique dans le rugby professionnelIl y avait des rumeurs persistantes ces dernières semaines, elles sont désormais confirmées : Jiuta Wainiqolo aurait donné son accord pour s’engager avec le LOU jusqu’en juin 2028. Il lui restait pourtant un an de contrat dans le Var. On peut donc imaginer que les deux clubs ont trouvé un arrangement financier.

Toulon perd un artiste du déséquilibre, Lyon récupère un facteur X

Un bail long terme pour un joueur spectaculaire, champion olympique de rugby à 7 en 2021, et capable de faire basculer une rencontre sur une accélération.Arrivé sur la Rade en 2021, Wainiqolo avait rapidement mis tout le monde d’accord par ses crochets chaloupés, ses appuis électriques et sa capacité à créer le chaos dans les défenses.

VIDEO. Il faut le voir pour le croire ! Wainiqolo a mystifié toute l'équipe adverse sur cet essai incroyable !Mais cette saison, son avenir au RCT s’était assombri. Entre blessures, concurrence féroce et un système de jeu parfois peu adapté à son style, le Fidjien ne semblait plus aussi épanoui. Il n'a joué que six matchs de Top 14 à Toulon, certes tous comme titulaire, mais loin de ces 21 rencontres jouées lors de l'exercice 2022/2023.

Lyon mise sur l’explosivité

Avec cette signature, le LOU ne se contente pas de remplacer, il innove. Wainiqolo, c’est l’assurance d’un spectacle permanent, mais aussi d’un joueur qui a mûri au contact du Top 14 et du staff. Son passage en sélection à XV (14 capes) a confirmé sa capacité à exister au plus haut niveau, sans jamais renier son instinct de joueur de rugby à 7.

L’arrière star de la Pro D2 touché, grosse inquiétude à Béziers à l’approche du sprint finalÀ Lyon, il retrouvera un projet ambitieux, un staff qui le voulait absolument et des conditions pour s’épanouir pleinement sur le terrain. D'aucuns auraient le voir aux côtés de Tuisova ou Niniashvili, mais ce dernier va partir au Stade Rochelais. Mais avec Couilloud pour le mettre sur orbite, il y a de quoi faire saliver les supporters.

Avec un contrat jusqu’en 2028, le LOU envoie un signal fort : construire une ligne de trois-quarts explosive, imprévisible et capable de bousculer les cadors du championnat. Pour Wainiqolo, 26 ans et encore de nombreuses années de rugby devant lui, c’est un nouveau départ. Pour le Top 14, une raison de plus de garder les yeux rivés sur les extérieurs lyonnais.