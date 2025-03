L’arrière star de la Pro D2 touché, grosse inquiétude à Béziers à l’approche du sprint final

L’ASBH repart de Dax avec une lourde défaite… et une énorme inquiétude. Gabin Lorre, l’arrière sensation de la saison, a quitté ses coéquipiers sur blessure.

Les jeunes Lorre et Etchegaray, relancer Jaminet ? Quel arrière surprise pour défier les All Blacks cet été ?Béziers a vécu une soirée très compliquée ce jeudi 27 mars à Dax. Battus lourdement 33 à 6 en Pro D2, les Héraultais ont surtout perdu leur dynamiteur en chef : Gabin Lorre, sorti blessé juste avant la mi-temps. La durée de son absence ainsi que la nature de sa blessure restent à confirmer. Mais à le voir grimacer sur le pré, ça ne présage rien de bon.

L’arrière star de la Pro D2 touché

Il restait quelques minutes avant la pause lorsque Gabin Lorre a été touché au genou ou à la cheville sur un plaquage alors qu'il revenait en couverture. S'il a terminé le premier acte, il n'est ensuite pas revenu aux côtés de ses coéquipiers, remplacé par Dreuille à la pause.

Selon Midi Libre, "des examens complémentaires seront effectués dans les prochains jours." Une vraie tuile pour l’ASBH, à l’heure où la course au Top 6 s’intensifie. D'autant que l'infirmerie de l'ASBH est loin d'être vide.

PRO D2. Le Génie Gabin Lorre prouve une fois de plus qu'il a un QI rugby incroyable !Ce jeudi soir, Béziers dénombrait huit absents : Fernandes, Doumenc, Ancely, Pauta, Marques, Malié, Uruty et Plazy. Cinq sont déjà out pour la fin de saison. Il ne faudrait pas que Lorre s'ajoute à la liste de forfaits.

15 essais, 140 points marqués, et une influence XXL

Cette saison, Lorre n’était pas seulement le meilleur marqueur de Pro D2 avec 15 essais : il était surtout l’étincelle permanente dans le jeu biterrois. Capable d’alterner jeu au pied chirurgical, prises d’intervalles millimétrées et inspiration de haut vol, il portait littéralement l’attaque de Béziers. On se souvient de son triplé contre Dax à l’aller avec 30 points au bout en novembre, ou encore de ses drops longue distance.

VIDEO. PRO D2. Magistrale performance, Gabin Lorre propulse Béziers vers une victoire bonifiée contre Dax !Ironie cruelle : cette blessure intervient alors que le joueur de 23 ans s’apprête à rejoindre le LOU la saison prochaine. Il avait officialisé son départ en novembre, expliquant vouloir franchir un cap en Top 14.

Sa forme du moment en faisait peut-être même un candidat surprise pour la tournée d’été avec les Bleus. Galthié n'ayant pas hésité à appeler le centre de Dax Noah Nene lors du 6 Nations. Un rêve qui pourrait devoir patienter. Et pour Béziers, il va falloir trouver une nouvelle arme fatale. Rapidement.