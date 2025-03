Les jeunes Lorre et Etchegaray, relancer Jaminet ? Quel arrière surprise pour défier les All Blacks cet été ?

En vue de la tournée en Nouvelle-Zélande cet été, le poste d’arrière dispose de nombreux prétendants, tous plus talentueux les uns que les autres.

Dans 3 mois, le XV de France partira donc en Nouvelle-Zélande pour défier les All Blacks par 3 fois. Avec quelle équipe ? Si - à minima - les finalistes du Top 14 mais aussi les joueurs premiums du groupe France sont censés rester à quais, un lobbying semble en train d’être mené par certains cadres afin de découvrir cette terre mythique du rugby.

Mais la convention LNR/FFR est ce qu’elle et on est à peu près sur que les finalistes, sur le pont jusqu’au 28 juin, ne seront pas de la partie. Du moins pour le premier test, qui se tiendra le 5 juillet.

Reste que comme il est coutume depuis que Fabien Galthié est en poste, cette tournée devrait de nouveau permettre de tester de nombreux joueurs prometteurs. On pense notamment à Baptiste Jauneau à la mêlée, Gaël Dréan à l’aile ou Tevita Tatafu à la pile, même si ce dernier a déjà connu brièvement les Bleus.

Quid du poste d’arrière ? On imagine volontiers que Thomas Ramos sera au repos cet été, d’autant plus si le Stade Toulousain va jusqu’à finale. Si tel était le cas pour l’UBB également, Romain Buros ne serait donc pas du voyage en Nouvelle-Zélande et des places pourraient donc se libérer pour voir de nouvelles têtes.

Derrière Léo Barré qui, sauf blessure ou méforme de dernière minute, sera dans la liste, il y a du monde qui pousse. En premier lieu Melvyn Jaminet, qui revient sans faire trop de bruit avec Toulon après ses 6 mois de suspension mais qui vient de claquer 25 points ce week-end face à l’USAP. Mais rien ne garantit que l’arrière du RCT soit éligible au XV de France, puisque le grand démocrate qu’est le président de la Fédération avait lui-même surpassé ses droits et assuré qu’il n’en serait plus.

Les jeunes qui poussent

Le truc, c’est qu’il y a beaucoup de monde qui frappe à la porte, derrière. On imagine ainsi bien volontiers Fabien Galthié emmener avec lui Marius Domon, le jeune arrière toulonnais, auteur d’une grosse saison. Lui qui avait déjà été appelé durant le Tournoi.

Mais n’oublions pas que le jeune Jon Etchegaray, étincelant avec l’UBB et les U20 ces dernières semaines, sera un prétendant également, malgré ses 19 printemps. A moins qu’il ne prenne part aux phases finales avec son club.

Ailleurs, le meilleur marqueur de ProD2 au pied gauche magique Gabin Lorre (23 ans) serait également légitime, lui qui s’est engagé à Lyon la saison prochaine. Ce ne serait pas la première fois que l’on voit des joueurs de 2ème division être testés.

Ce à quoi peut prétendre également le très prometteur numéro 15 de Colomiers Ugo Pacome, international U20, qui jouera à La Rochelle en 2025/2026. Et ? Dans une moindre mesure, disons que les Basques Xan Mousques et Max Spring peuvent aussi espérer. Mais leurs profils collent un peu moins aux standards internationaux, disons-le, à ce poste au réservoir si fourni, en France…