RUGBY. Thomas Ramos, de la liste noire à meilleur buteur de l’histoire du XV de France

A vous, suiveurs de prêt ou de loin du XV de France, si l’on vous demande les cadres des Bleus, nul doute que le nom de Thomas Ramos sortira parmi les 3 premiers.

Logique, puisque l’arrière du Stade Toulousain est aujourd’hui un incontestable de cette équipe, mais également le meilleur buteur de l’histoire du XV de France et l’un de ses plus importants leaders. Pourtant, rappelons que l’histoire de l’enfant du Tarn fut loin d’être aussi linéaire qu’un trajet Mazamet/Labruguière, en Bleu.

Une force de caractère hors-normes

Longtemps, Thomas Ramos n'était pas dans les plans de Fabien Galthié. Ou du moins pas dans sa tête de liste. La faute à un mauvais départ, peut-être, lié à cette histoire de blessure qui lui avait valu un rapatriement en France lors de la coupe du monde 2019 au Japon, avant de rejouer très rapidement pour Toulouse. Un épisode douloureux pour Ramos et qui a, vu de l’extérieur, comme plané un moment au-dessus de lui en équipe de France.



Ainsi, durant les 2 premières années et demi de Galette à la tête des Bleus, Ramos, bien que titulaire au Stade Toulousain, a d'abord été un partenaire d’entraînement des joueurs dits premiums, à Marcoussis. Souvent dans les 42, parfois dans les 23, mais toujours que pour des miettes - à l’image de ses 19 minutes de jeu en 5 feuilles de matchs lors du Grand Chelem de 2022 - le sniper a mangé son pain noir, en sélection.

Alors, malgré son caractère bien trempé et devant l’avènement successif des Bouthier, Jaminet et du retour en trombe de Dulin entre-temps, "Tom" ravale sa salive et travaille dur. Jusqu’à la blessure de Melvyn Jaminet à la cheville peu avant la tournée de novembre 2022, alors même que ce dernier est derrière Ramos dans la hiérarchie à Toulouse.

Ajouté à son début de saison canon et son cap franchit dans divers aspects du jeu, c’est enfin et logiquement son heure : Ramos sera le numéro 15 des Bleus pour la tournée. Avant le retour de Jaminet ? A vrai dire, celui qui compte 450 points en sélection aujourd’hui n’a plus jamais lâché le maillot bleu ensuite.

"Je dirais que s’il a mis du temps à en arriver là, c’est que c’était son chemin, je pense qu’il a un itinéraire particulier. Lorsqu’on sélectionne les joueurs, on les suit, on essaie de comprendre leurs parcours en amont. Au départ il est challengé par Brice Dulin, Melvyn Jaminet ou encore Anthony Bouthier. Ensuite, il a des blessures, puis il est dans les 42, ensuite il repart, il fait le dos rond… Et l’opportunité se présente, il la saisit et il ne la lâche pas", analysait Galthié en conférence de presse avant le match face à l’Ecosse.

Malgré cette route quelque peu sinueuse, celui qui fut prêté à Colomiers à ses débuts professionnels avec Toulouse demeure donc aujourd’hui l’un des cadres les plus évidents de cette équipe de France. Dont il mène le jeu avec un aplomb monstre, que ce soit en 15 ou en 10.

Jusqu’à quand ? Le Mondial 2027 est évidemment l’objectif de cette génération mais rien ne dit qu’à 32 piges alors, le ronchon en aura fini de son histoire avec le XV de France. Frédéric Michalak, qu’il vient de dépasser au compteur, croit d’ores et déjà en lui pour atteindre la barre des 1000 points en sélection…