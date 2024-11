VIDEO. PRO D2. Magistrale performance, Gabin Lorre propulse Béziers vers une victoire bonifiée contre Dax !

Béziers s’impose, Lorre brille ! En inscrivant 30 points contre Dax, Gabin Lorre permet à Béziers de s’imposer 50-17. Une prestation qui confirme son talent avant de partir pour le LOU en Top 14.

Vendredi soir, l'arrière de Béziers Gabin Lorre a livré une prestation de gala contre Dax. Dans un stade Raoul-Barrière en fusion, le jeune prodige a inscrit 30 points à lui seul, menant son équipe à une victoire éclatante 50 à 17, assortie d'un bonus offensif.

L’arrière de l'@ASBHOfficiel a encore fait des siennes 🤩

Talent, vista et vitesse pour Gabin Lorre auteur d’un incroyable triplé sur la pelouse du stade Raoul-Barrière 🎩#PROD2 pic.twitter.com/QpuNjQeFQA — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) November 8, 2024

Ce coup d’éclat confirme l’immense talent de Lorre, qui rejoindra Lyon en Top 14 l’année prochaine. "Individuellement, très content de ma performance, j’étais à 100 % et c’est grâce à nos avants qui nous ont mis dans de bonnes conditions", confie le 3/4 à Rugbyrama.

Un talent qui marque la Pro D2

Gabin Lorre n'a rien laissé au hasard, enchaînant trois essais, six transformations et une pénalité. Cette efficacité face aux poteaux, couplée à une impressionnante capacité à franchir la défense adverse, a fait basculer la rencontre.

Ce n’est pas la première fois que Lorre se distingue cette saison, mais cette performance est sans doute l’une des plus marquantes de sa jeune carrière. Il avait notamment inscrit un doublé contre Grenoble. Mais c'est la première fois qu'il franchit trois fois la ligne de craie.

Béziers retrouve le Top 6

Grâce à cette victoire bonifiée, l’ASBH réintègre le Top 6 de la Pro D2, ravivant les espoirs de ses supporters pour une qualification en phases finales. Après des semaines difficiles,et quatre revers de rang, le club semble retrouver des couleurs et une régularité précieuse, à l’image d’un Lorre en pleine forme.

Le top 6, le bonus dans l’escarcelle, et pas d’entraînement le dimanche ! C’est tout bon pour nous, on a respecté nos supporters présents alors que la pluie était annoncée. On les a remerciés à notre façon. (Rugbyrama)

Au-delà des statistiques, c’est son impact sur le jeu qui impressionne. Lorre a su galvaniser ses coéquipiers et enchaîner les phases décisives, montrant qu'il est taillé pour les plus grands défis. À Lyon, ses futurs dirigeants doivent déjà se frotter les mains en attendant son arrivée.

Cette performance XXL face à Dax restera gravée dans les mémoires des supporters biterrois. Gabin Lorre, lui, continue d’écrire son histoire, bien décidé à faire ses preuves en Top 14 l'an prochain.