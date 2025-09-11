Salary cap. 13,5 M€ contre 10,7 M€ : l'équité du Top 14 sérieusement remise en question ?

Le salary cap est censé être le grand régulateur du Top 14. Fixé à 10,7 millions d’euros jusqu’en 2027, il doit empêcher les excès et maintenir une forme d’équité sportive.
Mais les chiffres dévoilés par la LNR aux clubs montrent que la réalité est tout autre. Le mécanisme des crédits liés aux internationaux creuse des écarts énormes, et c’est Toulouse qui en profite le plus.
De 10,7 millions d'euros, le Salary Cap a pour but de limiter les écarts entre les clubs du Top14. Mais ils peuvent augmenter leurs plafonds, avec une augmentation de 180 000 € par tricolore de la liste Premium des Bleus.
Trois principaux pourvoyeurs d'internationaux
Avec 15 joueurs figurant sur la fameuse liste « premium » établie par la FFR et la LNR, et un joueur de l’équipe de France à 7, le Stade Toulousain dispose d’une enveloppe de 13,5 millions d’euros. Soit presque trois millions de plus que Castres, dernier de ce classement, figé à la barre théorique des 10,7 millions. Derrière Toulouse, on retrouve La Rochelle (12,1 M€) et Bordeaux-Bègles (11,9 M€). Des chiffres qui traduisent la présence massive de Bleus dans ces effectifs et qui offrent, en toute légalité, un avantage compétitif majeur.
Ce différentiel n’a rien d’anecdotique. Plus d’argent disponible, c’est plus de profondeur d’effectif, plus de solutions pour recruter et compenser les absences liées aux doublons. Les clubs formateurs et fournisseurs d’internationaux récoltent la contrepartie de leur travail, mais les autres grincent des dents. « Le Salary Cap est censé nous mettre tous sur la même ligne, or il y a presque trois millions d’écart entre le premier et le dernier », peste un président de Top 14 via Sud Ouest.
Une remise en question du système ?
Cette grogne n’est pas nouvelle. Elle s’était déjà exprimée la saison passée, notamment après l’affaire Jaminet, qui avait valu à Toulouse une amende record de 1,3 million d’euros. Depuis, la LNR a renforcé son arsenal de sanctions et choisi la transparence en communiquant ces chiffres aux clubs. Résultat : un débat relancé de plus belle.
Yann Roubert, le nouveau président de la Ligue, l’a confirmé selon Sud Ouest : le sujet sera remis sur la table cet automne. Plusieurs pistes sont envisagées, comme réduire le crédit de 180 000 euros par joueur, plafonner le nombre d’internationaux pris en compte ou instaurer un système dégressif. Mais les éventuelles réformes ne pourraient entrer en vigueur qu’à partir de la saison 2027-2028, le temps pour les clubs de s’adapter.
En attendant, le Top 14 continuera de vivre avec ces écarts structurels. Toulouse, La Rochelle et l’UBB bénéficient d’une marge qui leur permet de consolider leur domination. Derrière, des clubs comme Pau, Bayonne ou Castres devront redoubler d’ingéniosité pour rester compétitifs. Le salary cap a sauvé le championnat d’une inflation débridée, mais n’a-t-il pas fini par creuser le fossé qu’il était censé combler ?
Oui il y a un certain nombre de présidents qui veulent agir sur ce sujet en diminuant les montants que touchent les trois principaux pourvoyeurs de l'EDF et ce n'est pas d'aujourd'hui
Mais rassurez-vous ils ne veulent en aucun cas résoudre le problème qui n'est pas dans dans cette compensation bancale, même modifiée, mais dans les doublons et les temps de repos accordés en sus aux internationaux
Parce qu'ils en pâtiraient eux-mêmes.... financièrement avec des recettes inferieures dans le cas d'un Top 12 voire 10
Car cette solution mettrait en difficulté le train de vie de tous les clubs du Top 14
Alors pourquoi ce combat ?
Simplement parce que cela permet aux trois clubs cités de pourvoir donner de plus hauts salaires , non pas aux stars de l'équipe , mais aux autres
Et que cela leur permet d'avoir plus des joueurs talentueux qui restent dans ces clubs en vivant bien et qui ne vont cherchez ailleurs
Et bien sur de pouvoir aussi recruter des jeunes prometteurs dans ces autres clubs du Top 14
La LNR en réalité c'est un conglomérat de patrons de PME qui voient d'abord l'intérêt de leur paroisse
Je ne leur reproche pas c'est leur rôle
Mais je n'attend pas d'eux ( dans leur grande majorité) ni une vision globale du rugby domestique ni de l'équité sportive , ni la prise en compte des autres iniquités que subissent les autres clubs et pas eux
Mais braves gens , nous pouvons dormir tranquilles..
On aura encore pour longtemps notre dose de matchs du we
Car rassurez-vous personne ne s'attaquera aux causes réelles
Ni n'aura la bonne idée de remettre le joueur au centre comme nous le recommandait il y a dpresque 10 ans Patrick Wolff en 2016
''Je vais vous donner un exemple qui résume assez bien la situation actuelle de notre sport. Quand on a créé la Ligue en 1998, le temps de jeu effectif était de 23 minutes, il est aujourd’hui de 40. On avait des joueurs avec des masses graisseuses, ce n’est plus le cas. Le nombre de plaquages a été multiplié par 3. C’est un tout autre sport. Il faut désormais partir du joueur, du jeu, ce qu’on n’a pas fait depuis fort longtemps. On a fait que de l’économie. Il faut reprendre les choses à la base. Ce n’est plus le même sport qu’il y a 15 ans'
Fidjien sous prozac
Top12, plus de barrage: 5 dates gagnées pour éviter les (vrai) doublons.
Plus de mise à disposition des internationaux hors semaine de match: plus de faux doublons.
Limiter à 5 matchs en EdF par joueur et par an pour limiter la fatigue et les blessures.
Et là plus besoin de crédits salary cap.
Ha, et vous irez vous brosser pour avoir Antoine Dupont au JO 2028.
pascalbulroland
L'EDF c'est 11 à 12 matchs/an...
Limiter à 5 matchs/an/joueur, je connais des adversaires qui ne viendront plus affronter nos Bleus sans leurs titulaires...déjà qu'en tournée d'été ça râle.
La France est isolé dans WR avec son top 14 qui est le seul championnat relevé toutes hémisphères confondues.
Les nations du sud qui ont plus de poids sur les choix de WR veulent plus de rencontres internationales vu la faiblesse de leurs compétitions de clubs qui n'attirent pas de public et ne remplissent pas leurs caisses...
Il se dit même que notre championnat devrait revenir à un système semi-pro pour ne pas "manger" le calendrier international...
En gros le top 14 est "l'ennemi" des nations du sud...