VIDÉO. RUGBY. Avec l’exploit de Crossdale, l'USAP a-t-elle condamné Oyonnax à la Pro D2 ?

Alors que Perpignan est allé décrocher une victoire importante dans le Haut-Bugey. Désormais, Oyonnax est-il déjà condamné à la Pro D2 ?

Ce Oyonnax - Perpignan a hérité de l’habituel titre de match de la peur, ce samedi 23 mars. Pour cause, les Oyomen sont au fond du classement de Pro D2 et la distance entre ses concurrents au maintien et le club de l’Ain se rallonge. Désormais, les 7 prochaines journées de Top 14 seront un véritable contre-la-montre.

Dans une rencontre très serrée (14-15), l’action salvatrice pour les Catalans est venue de l’ailier anglais Alistair Crossdale, à la 54ᵉ minute de jeu. Dans une course folle, il slalome au milieu de la défense adverse et parcours plus de 30 mètres avant d’atterrir en Terre promise. Sur son action, il élimine pas moins de 5 défenseurs locaux.

L'EXPLOIT DE CROSSDALE 🤯



L'ailier de l'@usap_officiel prend à revers la défense d'Oyonnax et permet aux Catalans de revenir à hauteur de son adversaire 💥 #OYOUSAP pic.twitter.com/ier4fGl8hL March 23, 2024

Dans la suite de la rencontre, l’Australien Jake McIntyre a eu l’occasion d’aggraver le score avec deux ultimes tentatives face aux perches. Cependant, le pied de l’ouvreur catalan a fait défaut à deux reprises sur la pelouse du stade Charles Mathon.

Vainqueur, Perpignan a désormais toutes les cartes en main pour se maintenir en Top 14. Pour Oyonnax, la donne est bien plus différente avec un retard conséquent sur les places salutaires.

Oyonnax condamné ?

En effet, Oyonnax Rugby possède 11 points de retard sur le 13ᵉ, le Montpellier Hérault Rugby. En ce qui concerne le 12ᵉ échelon du Top 14, place qui assure le maintien, c’est Lyon qui l’occupe avec 12 points d’avance sur la lanterne rouge.

Depuis la création de l’access-match entre le Top 14 et la Pro D2, aucune équipe n’a réussi à se sauver alors qu’elle était à la dernière place du championnat à la 19ᵉ journée. Seule une équipe a déjà réussi à s’extirper de la dernière place de Top 14 alors qu’elle était en queue de peloton à ce stade de la compétition, il s’agit de l’US Oyonnax en 2017/2018.

Cependant, les Oyomen avaient perdu le barrage d’accession face au FC Grenoble dans la foulée. De plus l’écart de points était bien moindre, seulement 4 points séparaient Oyonnax du 13e à la 19e journée du Top 14 cette saison-là. Aujourd’hui, une mission maintien d’Oyonnax serait de l’ordre du jamais vu en première division.

