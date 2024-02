TRANSFERT. TOP 14. Le promu Oyonnax continue son recrutement stratégique en chipant un monstre de la ProD2

Exceptionnel avec le Stade Montois depuis son arrivée fin 2022 en provenance du Stade Français, Veresa Ramototabua ne va évidemment pas rester plus longtemps en ProD2.

Oyonnax poursuit son recrutement de très grande qualité ! Après les signatures du serial marqueur grenoblois Karim Qadiri (23 essais), du talentueux argentin Martin Bogado et le retour au club du géant (2m05) Manuel Leindekar, la formation du Haut-Bugey vient d'engager un certain Veresa Ramototabua.

TOP 14. Stade Français. Veresa Ramototabua, l’avenir des soldats roses en troisième ligne ?

Phénomène physique façon Lekima Tagitagivalu (1m95 pour 112kg) et JIFF, il est l'une des attractions de la Pro D2 depuis deux saisons, et son arrivée du Stade Français. Forcément, il ne pouvait pas rester longtemps dans l'antichambre du Top 14, pour qui il est malheureusement difficile de garder de tels talents. Il vient d'être officialisé par l'entité de l'Ain.

VIDÉO. La bombe Ambadiang fait exploser 6 défenseurs pour un essai hallucinant qui fait tomber le leader de ProD2

En 25 matchs avec Mont-de-Marsan, il a d'ailleurs inscrit 3 essais, asséné plus de timbres qu'on ne pourrait les compter et gratter autant de ballons que ne le fait Deon Fourie avec les Stormers. Car oui, outre ses qualités athlétiques hors du commun et malgré sa taille, l'international U20 fidjien est excellent dans le jeu au sol.

Ancien centre chez les U20

Une recrue de choix pour le promu Oyonnax, actuellement 13ème du Top 14 et qui compte bien se sauver dans l'élite, tel qu'en témoigne son recrutement. Pour en revenir à Ramatotabua, plutôt à l'aise qui déménage aussi la gonfle entre les mains, sachez que le garçon de 23 ans est pour ainsi dire un ancien centre survitaminé.

VIDEO. PROD2. Duel épique Marta vs Costa Storti et scénario de DINGO entre Colomiers et Béziers !

C'est d'ailleurs à ce poste qu'il jouait avec les Espoirs parisiens, avant d'être replacé devant comme d'autres Fidjiens l'ont fait avant lui, à l'image de Levani Botia ou encore Josaia Raisuqe, plus occasionnellement. Cette saison, il a déjà pris part à 15 rencontres de championnat, dont 11 en tant que titulaire. Capable de couvrir les trois postes de la troisième ligne, nul doute que Ramototabua sera un renfort important pour Oyonnax.

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2

"Veresa met beaucoup d’intensité dans tout ce qu’il fait. J’ai rarement vu un joueur qui met cette intensité-là. Il va très vite. Tous les duels et toutes les collisions sont plutôt en sa faveur, grâce à la vitesse qu’il a et la puissance qu’il dégage. Il met de l’intensité en défense, nous apporte quelque chose qu’on n’avait pas et nous permet d’être dans l’avancée. Il est très actif sur le terrain et on est très content de lui”, expliquait son coach Julien Tastet pour Rugbyrama en mai dernier.

POINT TRANSFERTS. Le gros coup vient d'Argentine pour Oyonnax, avenir compromis pour Johnny Hill en Top 14 ?

“C’est un phénomène, ajoutait son coéquipier Yann Brethous. Il donne de sa personne sans réserve. C’est un impact player. Quand tu as un joueur comme ça à côté, c’est rassurant. Malgré son jeune âge, il commence à faire peur.” En effet, les joueurs du Top 14 peuvent déjà commencer à se chauffer les épaules...