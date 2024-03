TRANSFERT. C'est acté, Manu Tuilagi signe en Top 14 mais ne rejoindra pas son neveu Posolo à l'USAP

Manu Tuilagi se serait engagé avec l'actuel 9ème du Top 14. On vous laisse regarder le classement, ou lire la suite de cet article...

Le feuilleton courait depuis de longues semaines. Le CV de Manu Tuilagi , star de ce sport, circulait sur les tables d'à peu près tous les clubs de Top 14 en mesure de se l'offrir financièrement.

Pisté par Toulon et le MHR, bercé par l'USAP , le centre anglais aux 60 sélections a fini par être séduit par le projet de... l' Aviron Bayonnais ! Selon Canal Plus, le natif des Samoa se serait en effet engagé au Pays Basque pour les deux prochaines saisons.

Un énorme coup pour les Ciel et Blanc, désireux de renforcer leur milieu de terrain et qui vont donc le faire de la plus belle des manières, avec le colosse Tuilagi (1m85 pour 112kg). Un garçon dont on ne présente plus les qualités et qui, lorsque son corps le suit, est encore capable d'aligner de belles performances, à l'image de celles lors du Mondial 2023.

Après Mateo Carreras , voici donc une nouvelle pointure internationale qui va débarquer sur les bords de la Nive. Et qui témoigne des ambitions de l'Aviron pour 2024/2025.

En revanche, pour l'USAP, ce doit être la douche froide. Fort de la présence de son neveu Posolo au sein de l'effectif et de toute la famille de son frère Henry dans le 66, le peuple catalan espérait fortement voir le joueur de Sale débarquer sur les bords de la Méditerranée en juillet prochain. Mais les liens familiaux n'ont pas suffi...

Fin de carrière internationale ?

Enfin, ce départ devrait également signifier une fin de carrière internationale pour celui qui fit ses débuts en 2011, à 20 ans à peine, avec l'équipe d' Angleterre