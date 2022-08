RUGBY. Ce jour-là, le puissant Manu Tuilagi a eu peur de la colère de sa mère

En 2011, le centre anglais Manu Tuilagi a fait parler de lui pour les mauvaises raisons en Nouvelle-Zélande. Sa mère l'avait recadré sans ménagement.

TRANSFERTS. TOP 14. Manu Tuilagi bientôt vers le Racing 92 ?Sur les tablettes du Racing 92, le centre international anglais Manu Tuilagi n'a pas connu une carrière facile entre les blessures et les frasques. Deux ont notamment marqué les esprits : son coup de poing envoyé à Chris Ashton et son plongeon en Nouvelle-Zélande. Deux gestes stupides qui ont eu lieu en 2011, année de ses débuts sous le maillot de Leicester et de ses premiers matchs avec l'Angleterre. Sélectionné pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, le Samoan d'origine avait joué cinq matchs lors de cette compétition, dont le quart de finale perdu contre la France. Au sortir de cette défaite, et alors que le XV de la Rose a déjà fait parler de lui pour des raisons extra-sportives, Tuilagi choisit son moment pour faire trempette dans le port d'Auckland. "C'était une belle journée, j'avais mal après le match et je pensais que ce serait bon pour la récupération". Défié par ses coéquipiers, il n'avait pas pensé aux conséquences de son geste.



S'il était inquiet de la réaction de Martin Johnson et de ses frères, qu'il a tous eu au téléphone par la suite, ce n'était rien à côté de celle de sa mère. "Le pire a été de tout raconter à ma mère, confiait-il à l'époque au Daily Mail. Elle n'était pas du tout contente et elle ne connaissait même pas toute l'histoire au début. Elle pensait juste que j'avais reçu une amende pour avoir nagé dans le port. Quand elle a découvert que j'avais sauté d'un ferry, elle m'a traité d'idiot, de crétin - en fait, de tous les noms du livre y sont passés." S'il ne pensait pas à mal, il a réalisé ensuite qu'il avait déçu bien plus de monde qu'il pensait. Sa famille, ses coéquipiers, son club sans oublier les supporters, qui avaient du mal à croire qu'il puisse recommencer ses bêtises quelques mois après avoir tenté d'aligner Ashton. Désormais calmé, Tuilagi pourrait enfin découvrir le Top 14, lui qui a si souvent été pisté par les clubs français, dont le Racing 92. [TRANSFERT] Top 14 - Manu Tuilagi repousse l'énorme offre du Racing 92