Rugby. Tuisova, Gorgadze, Big Ben, découvrez le XV de l'année des nations du Tier 2

Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les nations du Tier 1 qui devraient avoir le droit à leur Dream Team ? Il est l'heure de récompenser les meilleurs éléments du Tier 2.

Alors que World Rugby dévoilait récemment sa Dream Team 2024 à Monaco, RugbyPass a décidé de mettre la lumière sur les stars émergentes des nations dites du "Tier 2". Un XV qui regorge de talents, capables de rivaliser avec les meilleurs. Ils ont été élus grâce à leurs performances en sélection comme en club. Voici la sélection, regroupée par poste, pour un tour d’horizon complet.

La première ligne : puissance îlienne et géorgienne

Eroni Mawi (Fidji / Saracens), Vano Karkadze (Géorgie / Montpellier) et Ben Tameifuna (Tonga / UBB) composent un trio de choc. Mawi a été l’homme de base du pack fidjien, leader en mêlée. Karkadze s’affirme en tant que talonneur incontournable des Lelos et des Héraultais. Quant à Tameifuna, "Big Ben" continue de bousculer tout sur son passage, que ce soit sous le maillot tongien ou girondin, même s’il n’a pas encore joué la moindre minute en Top 14 cette saison.

🏉 C'est la photo du jour qui fait plaisir, le chouchou des supporters de l'UBB Big Ben de retour à l'entraînement ❤️

Il nous a manqué alors on espère évidemment voir Ben Tameifuna démarrer enfin sa saison à Chaban samedi face à Montpellier 🔥#Rugby #UBB #Bordeaux #Top14

Les tours de contrôle

En 4, José Madeira (Portugal / Grenoble) brille par son impact défensif et ses qualités de gratteur. À ses côtés, Greg Peterson (États-Unis / San Diego Legion) domine les alignements adverses, confirmant son rôle clé dans une tournée réussie par Eagles.

La troisième ligne : polyvalence et puissance

Theo McFarland (Samoa / Saracens) est un athlète hors pair, capable de jouer deuxième ou troisième ligne, avec des mains d’orfèvre. Nicolás Martins (Portugal / Montpellier) s’impose comme un leader des Lobos, capable de plaquer et gratter à répétition. En 8, Beka Gorgadze (Géorgie / Pau) est tout simplement indispensable, autant pour les Lelos que pour la Section Paloise. Puissant et impactant dans le jeu, il fait partie de ces porteurs de balles, si précieux dans le rugby moderne.

La charnière : maestros fidjiens

Le duo Frank Lomani (Fidji / Fijian Drua) et Caleb Muntz (Fidji / Fijian Drua) a mené le jeu des Flying Fijians. Lomani impressionne par sa gestion des matchs, tandis que Muntz brille par sa précision face aux perches et son calme à l’ouverture. On se demande d’ailleurs quel aurait été le résultat des Fidjiens à la Coupe du Monde en la présence de Muntz.

Les ailes : du feu dans les jambes

Raffaele Storti (Portugal / Stade Français), auteur de 15 essais cette année, combine vitesse et finition. De l’autre côté, Akaki Tabutsadze (Géorgie / Black Lion) a illuminé la saison avec 11 essais pour les Lelos, confirmant son statut de facteur X.

Les centres : puissance et créativité

Josua Tuisova (Fidji / Racing 92) est une machine à briser les lignes, aussi destructeur avec les Fidji qu’avec le Racing. À ses côtés, Iosefo Masi (Fidji / Fijian Drua) s’est illustré par sa finition redoutable en Super Rugby, inscrivant neuf essais.

🇫🇯 @FijiRugby stretch their lead!



💪 Josua Tuisova powers over in the corner for Fiji!#WALvFIJ | #AutumnNationsSeries pic.twitter.com/UQu3KievLQ — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) November 10, 2024

L’arrière : la pépite géorgienne

Davit Niniashvili (Géorgie / LOU) est tout simplement incontournable. Véritable dynamiteur des lignes adverses, il illumine chaque match par sa capacité à casser les défenses et créer des différences.