TOP 14. Nemani Nadolo révèle (enfin) le secret des mollets surhumains de Josua Tuisova

Aura-t-on un jour une explication concernant le physique de Josua Tuisova, lui qui pèse 115kg mais est également capable de courir à 34km/h ?

Il s’agit d’un des plus gros mystères physiques du monde du rugby. On ne cause pas ici de l’avant-bras à faire pâlir un ferriste de Rory Kockott, ni du cou de Camille Chat, mais bel et bien des mollets de Josua Tuisova.

Des boules de muscles de 53cm d’épaisseur, dont on n’a jamais vu d’équivalent, si ce n’est chez Taniela Tupou, peut-être. Une anomalie qui contribue à permettre à "Josh" d’être un joueur inarrêtable, car aussi fort du bas que du haut du corps.

Mais alors comment Tuisova a-t-il pu se construire des jambes pareilles, tant nombreux sont les abonnés de BasicFit qui n’ont pas un quart de ses mollets ? Nemani Nadolo, ancien compère de l’animal du Racing 92 avec les Fidji et plutôt pas à plaindre physiquement (1m94 pour 137kg lorsqu’il jouait), a parlé pour le podcast de The Rugby Paper.

Selon lui, il n’y a pas à chercher à comprendre. "Quand vous faites des « calf raises » (comprenez des extensions de mollet) avec 180kg sur le dos, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas", plaisante l’ancien bulldozer du MHR.

Un secret de la nature

Il est donc là le secret de Josua Tuisova, et son physique qui pourrait concurrencer nombre de bodybuilders ? Probablement…

Mais au-delà de ses méthodes d’entraînement, convenez que l’explosivité et la génétique musculaire du Fidjien de 30 ans n’ont tout simplement pas d’équivalent sur la planète rugby.

Sinon comment expliquer que même Camille Chat fut bouche-bée lors des premières séances de musculation de Tuisova à son arrivée au Racing : "Je n'avais jamais vu ça ! Il explose tout le monde au développé-couché". À moins que ce ne soit dû au fameux combo kakoda, manioc, kava…