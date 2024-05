TOP14. ''Je n'avais jamais vu ça !'' : la boule de muscles Camille Chat a trouvé son mentor en salle de musculation

''Moi, dès que je fais de la muscu, ça gonfle'', disait Camille Chat en 2019. Il semblerait que le roc ait désormais trouvé à qui parler, au Racing 92...

Camille Chat est une figure du rugby français. Pourquoi ? Car si l’évolution de carrière du talonneur de 28 ans est une vraie déception, il n’empêche que même ceux qui ne jettent un œil à la balle ovale que 2 fois par ans connaissent ce garçon.

Percussions, grattages, recoiffages... On a suivi le match de Camille Chat contre l'Ecosse pour vous !Il faut dire qu’entre son physique bodybuildé, son cou inexistant, ses charges rageuses et les longs cheveux bruns qu’il s’était laissés pousser il y a quelques années, Chat a marqué les esprits.



Malgré des blessures régulières et un manque de constance persistant, l’Auxerrois continue de bosser dans son coin sans faire de bruit. Notamment en travaillant dur en salle de muscu pour répondre aux exigences de son poste. Reste que récemment, il semblerait que le roc du Racing ait trouvé son maître au complexe du Plessis-Robinson.

Le retour de Camille Chat en héros pour délivrer le XV de France [VIDÉO]Lui ? Comme vous pouviez vous en douter, il s’agit de Josua Tuisova. Car il n’y a que Tuisova pour estomaquer le talonneur (1m78 pour 106kg) aux biceps démesurés : "Je n'avais jamais vu ça ! Il explose tout le monde au développé-couché", avoue-t-il à L'Equipe.



Au repos forcé depuis octobre dernier, le bus fidjien va faire son retour sur les terrains ce week-end et ses débuts sous le maillot francilien, face à Bayonne. Un renfort de poids pour les Ciels et Blancs afin d'aider le Racing 92 à aller chercher quelque chose en cette fin de saison. Et que leur excentrique préparateur physique anglais, décrit ainsi : "On a affaire à un trois-quarts qui a un physique de pilier droit. Josh, c'est un gars de 115 kg qui court à 34 km/h."

TOP 14. Josua Tuisova, le facteur X du Racing 92 enfin prêt à reprendre du service

Pour ce qui est de l'évolution physique de Tuisova, Bobby Stridgeon, qui l'a connu à ses débuts à Toulon il y a 10 ans, donne quelques détails croustillants, toujours pour L'Equipe : "(Quand je l'ai connu) Josh était tout petit. Quand je dis petit, je veux dire qu'il pesait moins de 100 kilos. Mais quand j'ai quitté Toulon (en 2017), Josh était autour de 112-113 kilos."

Les raisons ? "Déjà, il y a cette génétique unique. Et ensuite, il y a le boulot. Josh est un très gros travailleur. À Toulon, on avait quelques spécimens mais en salle de muscu, Josh, c'était spectaculaire. Il levait 190 kg au développé-couché, mais surtout faisait des répétitions de trois ou quatre mouvements. Il fait partie des trois gars les plus puissants que j'ai pu croiser." Pourtant, en plus de 20 ans d'exercice dans le rugby professionnel quinziste comme treiziste, Stridgeon en a vu passé des bestioles...