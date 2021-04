POINT TRANSFERT. Castres remplace Jelonch, Pau cherche un 10, le cousin de Nadolo arrive en Angleterre.

On fait le point sur toutes les informations transferts de cette fin de semaine, dans le monde du rugby.

L'information de la semaine, ce sont ces contacts entre la Fédération italienne de rugby, et Guy Novès. L'ancien sélectionneur tricolore va-t-il reprendre du service ?

TOP 14

Castres

L'information est signée du Midi Olympique. L'Australien Rob Leota va rejoindre Castres pour remplacer - poste pour poste - Anthony Jelonch. Âgé de 24 ans, il évolue actuellement aux Melbourne Rebels, et aurait signé un contrat de deux saisons.

Thomas Fortunel va de son côté retourner à Montauban pour la fin de saison. L'ouvreur est prêté dans son club formateur.

UBB

L'ancien international U20, Jules Gimbert, vient de prolonger avec l'UBB. Le champion du monde, doublure d'Arthur Coville, est lié au club girondin jusqu'en 2023.

RCT

Du côté de Toulon, on sécurise également un de ses joueurs passés par le centre de formation. Julien Ory sera Varois jusqu'en 2024.

Bayonne

Sud Ouest rapporte que Teiva Jacquelain évoluera la saison prochaine à Bayonne, à l'instar du Toulousain Tedder, mais aussi du Bok Cassiem.

Antoine Hastoy et Mike Harris blessés, le club béarnais est à la recherche d'un ouvreur pour la fin de saison. C'est ce que rapporte La République des Pyrénées, alors que la LNR va autoriser le recrutement d'un joker médical d'ici la fin du mois d'avril.

PRO D2

PRO 14

Edimbourg

De Bristol à Edimbourg, il n'y a qu'un pas, et il a été franchi par Freddie Owsley. Un ailier de 24 ans, sélectionnable avec le XV du Chardon, et chronomotré à 10,67 sur 100m, rapporte Rugby Pass. Owsley a d'ailleurs représenté la Grande-Bretagne en athlétisme, sur 200m, 400m, 4x100m et 4x400m dans la catégorie juniors.

PREMIERSHIP

Saracens

Nick Tompkins de retour au Saracens. L'international gallois avait été prêté par les Sarries aux Dragons de Newport, mais son séjour est (déjà) terminé. Dans le même temps, Owen Farrell a confirmé qu'il resterait à Londres. Pas de Japon pour le capitaine du XV de la Rose !

Northampton

Vous connaissez plutôt son cousin, Nemani Nadolo. Mais vous pourriez bientôt apprendre celui de Duane Ratu Willemsen, son jeune cousin. Passé par le XIII en Australie (chez les jeunes, aux St George Illawarra Dragons), celui qui est éligible à porter le maillot... de l'Angleterre vient de signer à Northampton, rapporte Ruck.