6 Nations. Guy Novès dans le viseur de l'Italie pour devenir sélectionneur ?

Un média italien nous informe que Guy Novès pourrait prendre les rênes de la Squadra Azzurra cet été. Ce dernier intéresserait fortement le nouveau président de la fédération italienne.

Ce jeudi, le média italien spécialisé dans le ballon ovale Rugbymeet parle d’une éventuelle arrivée française de l’autre côté des Alpes. En effet, Guy Novès aurait les bonnes grâces du nouveau président de la fédération italienne de rugby : Marzio Innocenti. En place depuis le 13 mars dernier, ce dernier a montré une profonde volonté de changer le rugby italien à travers ses prises de parole. L’une de ces premières mesures pourrait être de mettre l’ancien sélectionneur du XV de France à la tête de l’équipe nationale. Fort de son expérience, Guy Novès arriverait donc possiblement cet été, accompagné d’un tout nouveau staff. Il remplacerait alors Franco Smith. L’arrivée de l’ancien toulousain ne se ferait cependant que dans l’optique où l'actuel sélectionneur italien démissionnerait. Une condition qui pourrait être remplie plus tôt que prévue puisque Rugbymeet déclare que ce dernier, peu satisfait de son mandat, aurait une porte de sortie vers le club anglais des Leicester Tigers.



Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport le 15 mars, Marzio Innocenti s’était largement exprimé sur le rugby italien. Par exemple en évoquant à demi-mot la possible sortie du Tournoi des Six Nations pour sa sélection : “la situation actuelle ne peut pas durer éternellement. Nous devrons gagner notre place dans la compétition par des résultats”. Se définissant comme un “président de la base”, il souhaiterait rendre les équipes italiennes plus attractives. C’est en déclarant vouloir une ligue nationale fermée et mettre de côté le Pro 14, dont “personne ne sait qu’il existe en Italie” selon lui, qu’il compte relancer le rugby transalpin. Il veut aussi restructurer profondément le système de formation. Pour rappel, l’Italie avait en 2018 environ 78 000 licenciés selon un rapport World Rugby. Ce chiffre la place devant des nations comme les Samoa, les Tonga, la Géorgie ou bien l’Écosse qui sont pourtant actuellement devant elle au classement des meilleures nations mondiales.