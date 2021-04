Top 14/Pro D2. Une décision du Comité directeur de la LNR pourrait affoler le marché des transferts

Réuni ce mercredi 8 avril, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a décidé à titre exceptionnel d’ouvrir une période de recrutement du 9 au 30 avril.

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby s’est réuni ce mercredi 8 avril avec notamment la présence de son nouveau président, René Bouscatel, fraichement élu. Plusieurs décisions ont été prises à commencer par celle de désigner Montpellier Méditerranée Métropole en tant qu'hôte de la finale de PRO D2. Celle-ci aura lieu le weekend du 5/6 juin 2021. Un match décisif pour la montée en Top 14 qui pourrait être impacté par une autre décision forte. En raison de la crise actuelle, le Comité Directeur de la LNR a décidé à titre exceptionnel d’ouvrir une période de recrutement du 9 au 30 avril. Durant celle-ci, qui commence ce vendredi, chaque club pourra recruter 1 joueur (joker médical ou joueur supplémentaire). On pourrait donc voir débarquer de nouveaux éléments au sein des formations de deuxième division qui pourraient apporter un plus lors des derniers matchs de la saison, des phases finales et de la montée. Le marché des transferts est donc sur le point de s'animer aussi bien en Pro D2 qu'en Top 14.

