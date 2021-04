TRANSFERT. Pro D2. L'international italien Michele Campagnaro rejoint Colomiers !

Le centre international italien Michele Campagnaro va débarquer en Pro D2. Colomiers a annoncé la signature du joueur des Harlequins.

RCT. Sergio Parisse l'affirme, il jouera encore l'année prochainePendant que Sergio Parisse repousse toujours l'heure de la retraite, son compatriote Michele Campagnaro ronge son frein en attendant de reprendre la compétition. Le centre international italien n'a plus joué depuis décembre 2019. La faute à une blessure à un genou qui a demandé le double du temps habituel pour être correctement soigné. En effet, le joueur de 28 ans avait subi une blessure similaire par le passé. Il semblerait qu'il soit sur la bonne voie pour faire son retour sur le pré puisque les Harlequins l'avaient ajouté sur la liste des joueurs pour la Coupe d'Europe. Si les Quins ont été battus par l'Ulster en Challenge Cup, il lui reste encore sept matchs de saison régulière en Premiership avant un départ en France ?



Selon Rugbyrama, l'ancien joueur de Trévise, passé par Exeter et les Wasps, serait en contacts très avancés avec Colomiers. Un contrat de deux ans est évoqué. Il pourrait y retrouver son compatriote Edoardo Gori, arrivé l'an passé, et désormais cadre de la formation de Pro D2. Actuellement 4e de deuxième division, Colomiers pourrait retrouver le Top 14 l'an prochain. L'occasion pour Parisse de croiser Campagnaro sur les pelouses de l'élite avant de raccrocher les crampons ?



Mise à jour : Colomiers a officialisé sa signature pour deux saisons via son site officiel. "Très heureux de pouvoir accueillir un joueur d’une telle qualité à Colomiers, qui apportera toute son expérience à nos jeunes. Un grand merci à Edoardo Gori d’avoir contribué à sa venue dans une belle ligne de 3/4 columérine. On a hâte de le voir jouer, mais d’abord, on a une saison à terminer !", a commenté le président Alain Carré.