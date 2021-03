RCT. Sergio Parisse l'affirme, il jouera encore l'année prochaine.

A 37 ans, en fin de contrat avec Toulon, le troisième ligne Sergio Parisse a déclaré vouloir jouer « une saison de plus », ce jeudi en conférence de presse.

L’éternel et légendaire Sergio Parisse a confié avoir réfléchi, ces derniers mois, à une éventuelle retraite. Mais visiblement, il n’est pas encore prêt à la prendre ! L’Italien aux 138 sélections a effectivement déclaré :

Je sens que j'ai encore des ressources physiques et mentales pour pouvoir continuer à jouer. Pas longtemps, mais pour une saison de plus c'est sûr. - via Ouest France

Le Transalpin avoue également avoir eu plusieurs sollicitations, mais estime que sa priorité est de « rester au RCT ». Une priorité commune, puisqu’il explique être en discussions avancées avec son club actuel. Dans tous les cas, l’ancien Parisien, qui aura 38 ans en septembre, assure être de nouveau sur les terrains la saison prochaine : « c’est sûr que je jouerai encore la saison prochaine ».

6 Nations 2021. Les 10 solutions pour que l'Italie redevienne compétitive dans le Tournoi Pour rappel, Sergio Parisse est arrivé au Rugby Club Toulonnais en 2019, après avoir passé quatorze saisons au Stade Français pour deux titres de champion de France (en 2007 et 2015) et un titre de Challenge cup (en 2017). Il a su retrouver une seconde jeunesse dans le sud de la France, et s’est imposé comme un des leaders du groupe varois. La saison dernière, Parisse a joué 14 rencontres et 13 fois sur le XV de départ. Et cette année, il a encore joué 821 minutes (11 feuilles de matchs, pour autant de titularisations). Ses stats risquent encore de gonfler, avant la fin de la saison ! A 37 ans, il est un vrai atout pour le pack toulonnais, et a su s’installer comme le numéro 8 indiscutable de l’équipe.