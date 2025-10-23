TRANSFERT. 1600 points, une fougue intacte : cet ancien toulousain va-t-il retrouver le Top 14 à 37 ans ?

Provence Rugby pourrait être le 7ème et dernier club professionnel d’un joueur qui a connu le Top 14 du côté de Pau et du Stade Toulousain.

Provence Rugby est un club ambitieux de notre PRO D2, vous le savez. Entre un stade désormais garni de 4 tribunes, des détails qui se peaufinent d’année en année, un recrutement XXL depuis plusieurs saisons, des moyens financiers qui suivent et le soutien de toute une région, tout est mis en place pour que les Aixois accèdent au Top 14.

Évidemment, l’entité du 13 n’est pas la seule dans ce cas-là, ce qui, dans les faits, complique un peu la tâche. Mais Provence Rugby reste sur 2 demi-finales consécutives et, après un début de saison compliqué, est aujourd’hui remonté à la 4ème place de PRO D2 après 7 journées. Et ce grâce à une victoire sur la pelouse de Grenoble qui a lancé une dynamique, notamment.

VIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence Rugby

Le truc, c’est que l’été prochain, les pensionnaires de Maurice-David vont perdre leur maître à jouer et capitaine régulier, Arthur Coville, qui rejoindra Vannes, son club formateur. Un coup dur pour un club qui vise à garder toutes ses forces vives en vue d’une potentielle accession en Top 14.

Un joueur aux 1600 points en PRO D2 en approche ?

Cela fait donc désormais plusieurs semaines que le club provençal s’est mis en quête d’un remplaçant du même standing. Ce qui ne court pas les rues non plus à ce niveau-là.

Mais, selon les informations du Midi Olympique, le demi de mêlée de Béziers Samuel Marques aurait récemment visité les installations du club. Aujourd’hui à la tête de l’équipe première, l’ancien sélectionneur Philippe Saint-André pourrait donc bien avoir les arguments pour convaincre le numéro 9 vétéran de venir renforcer son projet ambitieux. D’autant que l’ambiance n’est plus forcément ce qu’elle était à Béziers, son club actuel.

''Ridicule'', ''honteux'' : pourquoi 119 euros ont-ils été prélevés sur le salaire de tous les joueurs de Béziers ?

Malgré ses bientôt 37 ans, le Gersois est toujours dans une forme étincelante. Auteur de 6 essais cette saison et toujours précis au pied, il est d’ailleurs le meilleur réalisateur de PRO D2 cette saison. Une division dans laquelle il compte près de 1600 points inscrits dans sa longue carrière.

Provence Rugby pourrait donc le 7ème et dernier club professionnel d’un joueur qui a connu le Top 14 du côté de Pau et du Stade Toulousain. Si rien n’est encore signé, les filouteries et l’expérience de l’international portugais pourraient être une vraie plus-value pour le 2ème club de la région PACA. Qui se bat aux côtés des Vannes, Brive, Colomiers ou Grenoble dans sa quête d’accession au Top 14.