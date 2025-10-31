TOP 14. Pau prépare un grand ménage : plusieurs 3/4 vers la sortie ?

Luc, Klemenczak et peut-être Laporte pourraient quitter Pau à la fin de la saison. Entre blessures et manque de temps de jeu, le vent du renouveau souffle sur les lignes arrières béarnaises.

L’intersaison s’annonce mouvementée à Pau. Selon RugbyPass, plusieurs visages bien connus du vestiaire béarnais pourraient faire leurs valises à la fin de la saison.

Parmi eux, Aymeric Luc, l’ancien Toulonnais arrivé avec de belles ambitions, ne devrait pas être conservé. À 28 ans, l’arrière ou ailier n’a jamais vraiment trouvé sa place dans le système palois.

Luc vers la sortie, Klemenczak aussi sur le départ

Recruté pour apporter sa polyvalence et son gaz, Luc a eu du mal à enchaîner les performances depuis son arrivée en Béarn. Il n'a joué que 20 matchs (14 titularisations) depuis 2024. Le joueur passé par le RCT et Bayonne pourrait donc être amené à se relancer ailleurs.

Même constat pour Olivier Klemenczak. L’ancien Racingman, 29 ans, peine à retrouver la pleine possession de ses moyens, gêné par des douleurs récurrentes au dos. D’après la même source, il ne sera pas conservé non plus et devra se trouver un nouveau point de chute à l’issue de la saison.

Laporte dans le flou, Marta en approche

Autre dossier chaud : Clément Laporte. L’ailier ou arrière, souvent freiné par les blessures, serait tenté de demander à être libéré de sa dernière année de contrat, qui court jusqu’en 2027. L’objectif ? Retrouver du temps de jeu, tout simplement.

Et la concurrence ne va pas s’alléger : la Section lorgne le Portugais Rodrigo Marta, révélation de la Coupe du monde 2023, pour la saison prochaine. Un renfort qui risque encore de bousculer la hiérarchie des lignes arrière. 31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2En résumé, la Section, qui a prolongé Émilien Gailleton et Aaron Grandidier, prépare un sérieux coup de balai dans ses lignes arrières. Entre départs annoncés et nouvelle concurrence, la bataille pour une place dans le XV béarnais s’annonce plus rude que jamais.