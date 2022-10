RUGBY. Thibault Giroud et le Racing, ça capote : une aubaine pour les Bleus ?

Dans un communiqué relayé par Rugbyrama, le Racing 92 a annoncé que la situation avec le préparateur physique des Bleus, Thibault Giroud, avait évolué.

C’est un véritable coup de théâtre dans l’avenir du Racing 92 et des Bleus. Ce vendredi 14 octobre, l’avenir de Thibault Giroud a été réécrit. En effet, Rugbyrama et L’Équipe informent que le membre du staff des Bleus ne rejoindra finalement pas le club des Hauts-de-Seine. Depuis plusieurs mois, il était conclu que Thibault Giroud, préparateur physique du XV de France, rejoindrait le staff du club alto-séquanais après la Coupe du monde. RUGBY. 2023, la grande inconnue pour le staff du XV de France et Fabien Galthié



La nouvelle a été délivrée via un communiqué. Dans ce dernier, les raisons de cette séparation avant l’heure sont décrites. Un justificatif relayé dans un article de L’Équipe :

Laurent Travers et Stuart Lancaster, nommés respectivement à partir de la saison 2023-2024 président du directoire et directeur du rugby, avancent sur la construction du projet sportif du Racing 92 pour les prochaines saisons, indique le communiqué du club. En collaborant avec Thibault Giroud sur sa mise en place opérationnelle, il est apparu des divergences quant aux missions qui lui seraient confiées auprès de Stuart Lancaster. Ce constat a mené les deux parties à mettre fin à leur projet avec beaucoup de respect mutuel. Le Racing 92 souhaite le meilleur pour l'avenir à Thibault Giroud, en particulier pour les futurs succès du XV de France.”

Thibault Giroud, préparateur expérimenté

Acteur majeur du renouveau des Bleus, l’ancien préparateur physique du RCT a eu un parcours impressionnant avant d’arriver dans le rugby. Dans sa jeunesse, il s’était notamment essayé au football américain et avait participé aux Jeux Olympiques d’Hiver 2002 avec l’équipe de France de bobsleigh. Il se tourne ensuite vers la préparation physique.

Peu de temps après, il découvre le rugby à travers des connaissances sud-africaines. Il rejoint de Rugby à XIII et à XV, allant des Saracens aux London Broncos, et intègre le staff du XV de France en 2019. Il avait rencontré Fabien Galthié lors de l’expérience de ce dernier à Toulon. Maintenant que ses obligations avec le Racing 92 ne sont plus de mises, une prolongation avec le XV de France pourrait être possible après le mondial 2023. RUGBY. 6 Nations. Thibault Giroud dévoile les secrets de la préparation physique de l'équipe de France



Depuis son arrivée, les Bleus ont retrouvé une forme physique et des qualités athlétiques comme les amateurs d’ovalie n’en avaient jamais vu. Si les joueurs y sont pour beaucoup, évidemment, le travail de Giroud a régulièrement été salué. Particulièrement axé sur les datas et statistiques, comme son entraîneur principal, il a apporté une nouvelle méthodologie de travail au XV de France. Cette dernière, il la détaille dans un article de L’Équipe paru en novembre 2020 :

L'objectif est d'être novateur, de développer un système et une culture de performance qui nous est propre pour rivaliser au niveau international grâce à tout ce que nous avons collecté depuis un an. C'est bien d'échanger avec les autres nations et d'avoir fait un état des lieux, ce fut ma première démarche en arrivant en équipe de France, mais on n'est pas plus cons que les autres. C'est bien aussi d'innover, de prendre des risques, pour essayer de devenir leaders et dominants à notre tour.”

