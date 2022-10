RUGBY. 2023, la grande inconnue pour le staff du XV de France et Fabien Galthié

Fabien Galthié sera-t-il toujours sélectionneur du XV de France après la Coupe du monde 2023 ? C'était acquis mais ça pourrait changer dans les mois à venir.

RUGBY. Ugo Mola dans le staff du XV de France ? ''pas opportun'' selon l'entraîneur de Toulouse2023 va marquer un grand changement dans le staff du XV de France. Et pour cause, trois éléments importants de l'encadrement de Fabien Galthié sont annoncés ailleurs. Giroud a déjà signé au Racing 92 tandis que Labit et Ghezal iront chez le voisin parisien. En ce qui concerne William Servat, il n'a pour l'heure rien décidé, mais n'a pas non plus clairement indiqué sa volonté de rester à l'instar de Shaun Edwards. Il n'en faut pas plus pour semer les graines de l'inquiétude dans l'esprit des supporters. Depuis les excellents résultats des Tricolores, à savoir dix victoires de rang et un Grand Chelem, on imaginait tous le staff embrayer jusqu'à la prochaine coupe du monde en 2027 en Australie. Au minimum ! Pourquoi changer une équipe qui gagne ? On se souvient que Bernard Laporte a été en poste de 2000 à 2007, a remporté quatre Tournois dont deux Grands Chelems, et participé aux Mondiaux 2003 et 2007. Et ce, avec principalement Jo Maso à ses côtés, ainsi que Jacques Brunel et Bernard Viviès. RUGBY. ''On a construit deux équipes de France'', explique Fabien GalthiéJusqu'à présent, il était convenu que Fabien Galthié imite Laporte en poursuivant sa mission jusqu'en 2027. Mais selon RMC, rien d'officiel n'a été conclu entre le technicien et la Fédération. "La prolongation de Galthié n’a d’ailleurs jamais été évoquée en comité directeur, les PV disponibles sur le site de la FFR l’attestent." Attend-il de connaître l'avenir de ses adjoints actuels pour prendre une décision ? Il réfléchirait actuellement aux hommes qu'il aimerait avoir à ses côtés pour amener les Bleus jusqu'à la prochaine Coupe du monde. On sait aussi qu'à son arrivée, il avait lié son destin à celui de Laporte. Mais ce dernier pourrait quitter son poste de président de la FFR en cas de condamnation du tribunal correctionnel de Paris en décembre. L'arrivée d'un nouvel homme fort au sommet du rugby français pourrait rebattre les cartes. En espérant que ça n'impacte pas trop les performances des Bleus. Un titre mondial pourrait aussi pousser de grands noms du rugby français à embarquer. Mais Galthié voudra des certitudes bien avant 2023.