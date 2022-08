TOP 14. ''Le rugby est clairement devenu un business'', lance Jérémy Sinzelle (Toulon)

De retour à Toulon, l'ancien Rochelais Jérémy Sinzelle évoque la fin de son aventure au Stade Rochelais et parle de l'évolution du rugby actuel.

TOP 14. De retour à la maison, que peut emmener au RCT l'enfant du club Jérémy Sinzelle ?Dix après, Jérémy Sinzelle a fait son retour à Toulon. Fort d'un titre de champion d'Europe avec le Stade Rochelais, il entend bien aider le RCT à retrouver les sommets. Il lui reste saisons pour y parvenir. Il y a peu, il ne s'imaginait pourtant pas retrouver la Rade. Du moins, pas aussi tôt. Sous contrat avec la formation maritime, mais tout est allé très vite comme il le confie au Midi Olympique. "La Rochelle n’a pas tout fait pour me retenir, confie-t-il. Je ne dis pas que ça a été un manque d’affection, mais j’aurais voulu que des personnes prennent un peu plus parti sur certains points." Il a senti qu'il ne faisait plus vraiment partie des projets rochelais et n'avait pas envie de faire de la figuration. Mais il sait que ça fait partie du rugby d'aujourd'hui. "Le rugby devient comme ça, la pelouse n’est pas plus verte à La Rochelle qu’ailleurs. Tout ça m’a contraint à vite tourner la page." ''On s'est fait chi**'', ''essai de chat**'', la réaction déjà mythique de Jérémy Sinzelle ! [VIDEO]Il ne veut pas passer pour un vieux con et dire que le rugby, c'était mieux avant. "C’est faux en plus !" Mais il a bien conscience que l'ovalie est "est clairement devenu un business. C’est un sport-business." Il y a plus d'argent en jeu mais aussi plus de médiatisation. Si c'est une bonne chose, ça a aussi ses mauvais côtés. Sinzelle estime qu'il y a très peu de choses naturelles. Tout est très contrôlé, à commencer par les déclarations des joueurs qui font attention à ce qu'ils peuvent dire dans la presse ou ailleurs. "Tu ne peux pas avoir un mot plus haut que l’autre." Joueur un peu à l'ancienne, Jérémy Sinzelle a évolué avec son sport et s'est adapté. Mais comme il le confie au Midol, il n'hésitera pas avec franchise à "dire les choses quand ça n’ira pas, en dehors ou sur le terrain." Mais toujours en ayant à l'esprit de faire progresser le groupe.