''On s'est fait chi**'', ''essai de chat**'', la réaction déjà mythique de Jérémy Sinzelle ! [VIDEO]

Après la victoire de La Rochelle contre Montpellier, Jérémy Sinzelle s'est adonné à une réaction très spontanée en interview. MA-GNI-FIQUE.

On ne va pas se mentir, la rencontre de ce début d'après-midi entre La Rochelle et Montpellier était une purge. Une vraie de vraie. Au crédit des acteurs de cette partie, qu'auraient-ils bien pu proposer de plus face à des conditions dignes des meilleurs films catastrophe ? Un vent à décorner un boeuf, des trombes d'eau et un rouge pour les rochelais ont eu raison du jeu. Les ballons incontrôlés ont fusé pendant 80 minutes mais au final, ce sont les locaux qui se sont imposés (22 à 9) au milieu d'un Deflandre gorgé d'eau.

Ce qui n'a pas visiblement pas suffit à combler Jérémy Sinzelle, qui n'a pas caché sa frustation - le sourire au coin des lèvres - au micro de Canal Plus. Une réaction aussi sincère que spontanée et déjà mythique pour ce vieux routier du championnat.

Nous sur le terrain, on s'est bien fait chier. (...) Les conditions n'étaient pas réunies pour faire un match correct de rugby. Aujourd'hui je pense qu'il faut retenir la victoire mais c'était compliqué.