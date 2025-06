TOP 14. Joueur sous-côté par excellence, comment Jéremy Sinzelle est devenu indispensable pour le RCT

Le Gallois Dan Biggar lâchait sur ses réseaux sociaux cette phrase, après le barrage face à Castres : ''Comment ce mec n’a jamais été sélectionné en équipe de France ?''

Il y a des joueurs qui, par nature, font plus de bruits que d’autres. D’autres qui, par leur style de jeu, leur caractère taiseux ou leur manière d’éviter les médias, ne feront jamais de vague.

Pourtant, c’est souvent parmi ceux-là qu’on retrouve des légendes de la ProD2 et même de Top 14. Comme un certain Jeremy Sinzelle, dont le grand public ne connaît d’ailleurs probablement même pas l’existence.

245 matchs en Top 14

Pourtant, l’expérimenté 3/4 polyvalent du RCT compte aujourd’hui, à bientôt 35 ans, 245 matchs de Top 14 et 3 titres majeurs. Un bouclier de Brennus en 2015 avec le Stade Français, une Champions Cup en 2022 avec La Rochelle et une Challenge Cup avec Toulon en 2023.

Surtout, malgré son physique de citoyen lambda (1m84 pour 95kg), sans aucun "superpouvoir" comme aime le dire son coach Pierre Mignoni, Sinzelle s’est imposé comme un indiscutable partout où il est passé. Et ce grâce à des qualités majeures pour un rugbyman de haut-niveau : "Jérémy, c’est une magnifique qualité de passe, grâce à la répétition d’exercices, un joueur rare au niveau de l’intelligence situationnelle, une qualité qui lui permet de jouer à tous les postes, et un homme courageux en défense. Explique Mignoni pour Var-Matin. En plus, c’est un mec qui communique. Ça fait donc un super joueur, avec une très belle carrière."



Un mec "Top 14"

Une très belle carrière que ce grand bosseur se verrait bien agrémenter d’un nouveau titre en Top 14, 10 ans après le premier. A l’époque, le natif de Nice jouait à l’aile avec Paris. Après avoir dépanné à l’arrière comme en 10 au gré des années, il s’épanouit aujourd’hui en numéro 12 avec Toulon et forme une paire de centres incroyablement complémentaire avec le bison Leicester Fainga’anuku.

ll a trouvé un équilibre avec les préparateurs du club. Cet équilibre dans le travail fait qu’il en est là aujourd’hui, et qu’il a encore de l’essence malgré un temps de jeu conséquent.

Car en plus de ses qualités d’intelligence offensive, Sinzelle est également un défenseur sacrément courageux. Ce qui lui a d’ailleurs toujours permis d’exister - parfois avec un bandeau sur la tête - au milieu des colosses du centre du terrain. "C’est un mec, comme je les appelle, Top 14. Il a été l’un des meilleurs centres de France pendant des années", détaille Baptiste Serin pour Var-Matin.

Je connais Jérémy depuis très longtemps, rappelle en préambule Pierre Mignoni. À mon retour en 2009, il venait de monter avec les professionnels. Là, j’ai découvert un jeune homme, mais surtout un travailleur, un vrai. Il bossait déjà très dur. C’est quelqu’un qui n’avait pas un superpouvoir, comme d’autres peuvent avoir, mais qui s’est fait dans le travail. Il est monté avec nous, et il fermait sa gueule. Il bossait, tout le temps, en étant très respectueux.

Pas un hasard si, grâce à sa forme physique retrouvée après 2 saisons plus compliquées sur la Rade, Sinzelle affiche 27 matchs joués (dont 24 titularisations) cette saison. Si bien que le Gallois Dan Biggar, qui en a vu défiler des joueurs tout au long de sa grosse centaine de sélections avec le Pays de Galles, lâchait sur ses réseaux sociaux cette phrase, après le barrage face à Castres : "Comment ce mec n’a jamais été sélectionné en équipe de France ?"

Peut-être que dans un monde parallèle et comme Geoffrey Doumayrou, il aurait même été All Black, qui sait…