TOP 14. Ambitieux, l’Aviron Bayonnais passe à l’attaque sur un membre majeur de l’UBB
Giroud reste proche des internationaux majeurs du club et sous contrat jusqu’en 2027. Screenshot : Canal Plus
Bayonne aurait approché un membre clé du staff bordelais afin de structurer la performance du club basque dans la durée.

Voici deux clubs qui ne se lâchent plus. Deux jours après la défaite de Bayonne à Bordeaux, on apprend de Sud-Ouest que le club basque piste l’un des hommes importants de l’UBB.

En l’occurrence, Thibault Giroud. Et ce pour structurer sa préparation physique, alors que ce dernier n’a pas encore prolongé avec Bordeaux.

Parmi les hommes de l’ombre du Top 14, il est certainement l’un des plus connus. Et ce grâce à son passé en équipe de France et ses interventions régulières dans les médias.

XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?XV DE FRANCE. En feu, Matthieu Jalibert aurait-il été autre chose qu'un ''partenaire d'entraînement'' sans sa blessure ?Entre son long CV, son air dur et sa proximité avec certains joueurs, Thibault Giroud est devenu le préparateur physique le plus célèbre du Top 14 ces dernières années.

Figure clé du projet girondin, Giroud a participé à la montée en puissance de l’UBB, jusqu’au titre européen décroché face à Northampton les finales de Top 14. Proche des internationaux majeurs du club et sous contrat jusqu’en 2027, son départ ne serait pas d’actualité à en croire le président bordelais, qui temporise pour Sud-Ouest.

"Tout le monde a le droit « d’attaquer » tout le monde". D’autant que Laurent Marti expliquait récemment vouloir entamer les démarches pour prolonger l’intégralité du staff girondin.

Alors, vraie intention bayonnaise ou simple occasion de perturber un adversaire avec qui il partage une rivalité grandissante ?

