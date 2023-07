VIDEO. ALL BLACKS. Régalez-vous avec le match à 200 de QI du génie Will Jordan

Pour son retour en sélection, le crack des Crusaders a écœuré les Springboks grâce à ses cannes mais aussi son sens du jeu unique. Rassurez-vous, le talent du grand Will est intact !

Pour dire vrai, ceux qui ont l’habitude d’échanger avec nous sur les grands talents du rugby actuel savent ô combien nous plaçons Will Jordan en haut de la liste. Au jeu de la compréhension du rugby et de la capacité à tout bien faire, le Néo-Zélandais n’a certainement pas d’égaux aujourd’hui, à l’exception d’un certain Antoine Dupont qui, paraît-il, aurait 2 ou 3 qualités intéressantes. Jordan ? Gêné par des problèmes physiques et des migraines à répétition, on ne l’avait plus vu sous le maillot noir depuis près d’un an. Cette année, il s’était aussi préservé jusqu’à la 11ème journée du Super Rugby pour tranquillement revenir, se remettre en jambes et réaliser une belle fin de saison avec un nouveau titre à la clé.

Aussi, à tous ceux qui se seraient quelque peu inquiétés quant à son rythme actuel et une potentielle fragilité, le garçon a rassuré tout son monde pour sa première sortie internationale de l’année. Auteur d’une partie 4 étoiles face aux Springboks samedi, où il aura bonifié tous les ballons qu’il aura touché, le crack des Crusaders a pleinement contribué redonner sa magie noire à ces All Blacks bien différents de ceux des années précédentes, pour l’heure, en 2023.

a initié une bonne partie des attaques néo-zélandaises qui ont fini par faire mouche. En ce sens, sa tentative de cadrage-débordement sur Le Roux avortée, mais suivie d’un relâché de ballon au sol (pour rester dans la règle) puis d’un slalom géant dans la défense sud-af derrière pour servir Aaron Smith sur un plateau est un modèle du genre. Et que dire de son intervention sur l’essai Frizell, où il "coupa" l’invertion de sens qu'il avait lui-même appelée avec un appétit et une ligne de course qui lui firent transpercer le premier rideau adverse, avant de décaler son flanker malgré les 125kg de Malherbe accrochés aux basques. Bref, du grand art. Bref, du Jordan, quoi… Toujours aussi sublime, élégant, adroit et inspiré, Jordan

Des standards toujours aussi élevés