TRANSFERT. Révélation de PRO D2, pisté par Galthié, cet ''animal'' débarque à Paris avec les crocs

Noah Nene, prêté par le Stade Français à Dax, a explosé cette saison en Pro D2. Vitesse, puissance, appuis : il a crevé l’écran, jusqu’à taper dans l’œil de Galthié et intégrer le groupe France en janvier.

On le connaissait à peine en début de saison. Quelques mois plus tard, Noah Nene est devenu l’un des visages marquants de la Pro D2. Prêté par le Stade Français à l’US Dax, le trois-quarts centre de 20 ans a crevé l’écran et s’est offert une ascension express qui n’est pas passée inaperçue.

Une saison révélatrice en Pro D2

Nene s’est vite affirmé comme une arme offensive redoutable. Et ce, alors qu'il n'a inscrit que 3 essais en 14 apparitions sous le maillot dacquois. Vitesse, explosivité sur ses appuis, puissance dans les duels : son profil hybride a fait des ravages dans les défenses adverses.

Son chef-d’œuvre restera sans doute cette course de 60 mètres face à Mont-de-Marsan, où il dépose plusieurs défenseurs, laisse sa carte de visite avant d’aplatir. Une action qui résume parfaitement son potentiel de facteur X.

Le staff des Bleus séduit

Son éclosion express n’a pas échappé à Fabien Galthié et son staff. En janvier, Noah Nene est convoqué dans le groupe élargi du XV de France pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Une surprise pour beaucoup, mais pas pour ceux qui suivent la Pro D2 de près. "Physiquement, c’est un animal", confiait Jeff Dubois dans Sud Ouest, soulignant son profil atypique et sa marge de progression énorme.

Une blessure pour freiner (un peu) la dynamique

La suite de sa saison a malheureusement été freinée par une blessure à l’épaule. Mais son nom est désormais inscrit dans les petits papiers du staff bleu. Dans le viseur de plusieurs clubs du Top 14, Noah Nene va finalement faire son retour à Paris.

Avec son profil explosif et son expérience précoce, Nene est bien parti pour s’installer durablement dans le paysage du rugby français. On aurait d'ailleurs aimé le voir à l'œuvre cet été avec les Bleus. Mais ce n'est sans doute que partie remise.