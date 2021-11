France Rugby. Qui a marqué des points durant cette tournée d'automne ?

Après cette tournée d'automne qui s'est finie en beauté, faisons un point sur les joueurs qui ont impressionné lors de ce mois de novembre.

Quel pied ! Deux jours après cette fin de tournée mémorable, l'euphorie de la victoire mythique face aux Blacks est toujours présente. Un succès 40-25, rempli de courage et d'abnégation, mais également de "French Flair", en témoigne cette relance de 100 mètres, effectuée par l'ouvreur des Bleus, Romain Ntamack. Si tout n'a pas été parfait durant cette tournée, toujours est-il que le XV de France a envoyé un message fort, non seulement à ses supporters, mais également au rugby mondial. Une chose est sûre : il faudra compter sur ces joueurs pour l'avenir ! L'heure est donc au bilan, et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont fait grande impression durant ces trois rencontres. Entre confirmation et révélation, faisons un point sur ces joueurs de l'équipe de France qui ont marqué des points durant cette tournée.

Romain Ntamack, comme un symbole

Le père a été l'un des acteurs de l'une des plus belles victoires de l'histoire du XV de France, le fils en a ébloui une autre samedi soir ! Après un début de tournée timoré, dû à son repositionnement au centre, Romain Ntamack a fait le match (quasi) parfait face aux Blacks ! Titularisé à l'ouverture, le Toulousain a apporté de la sérénité dans le jeu, mais également des coups de génie, que ce soit sur son essai ou sur cette fameuse relance de son en-but. Celui qui partait déjà avec une petite longueur d'avance sur son concurrent Matthieu Jalibert a montré au monde entier qu'il était un 10 de classe mondiale. Nul doute que cette performance, au-delà de relancer le débat éternel autour du poste d'ouvreur, nous prouve que nous avons la chance d'avoir deux joueurs au talent exceptionnel à ce poste. Même les plus grands détracteurs de Ntamack ne peuvent contester sa performance samedi soir, c'est dire.

Melvyn Jaminet, bien plus qu'un métronome

On connaissait la qualité principale du Perpignanais, qui était sa précision face aux perches. Si Jaminet l'a encore prouvé lors de cette tournée (avec notamment un 8/8 face aux Blacks), ce dernier nous a également montré sa vitesse hors-normes, son sens de l'anticipation, mais également ses qualités balle en main. Très attendu après sa tournée d'été réussi, Jaminet a répondu présent, durant l'ensemble des trois tests. C'est d'ailleurs lui qui est au soutien sur la relance de Ntamack, avant de servir son capitaine Dupont. Des performances qui creusent de plus en plus l'écart entre lui et la concurrence, c'est-à-dire Brice Dulin et Thomas Ramos. Une valeur sûre, à un poste compliqué, qui demande beaucoup d'assurance. Bravo Monsieur.

Peato Mauvaka, bien plus qu'une doublure

On vous parlait de ce même joueur la semaine dernière. De son histoire, de ses qualités, mais également de son rôle de doublure, au Stade Toulousain et en équipe de France. Enfin, peut-on parler de doublure, quand on voit les performances de ce dernier ? Meilleur marqueur de la tournée avec 5 essais, Peato Mauvaka est l'une des satisfactions des Bleus. Solide sur les fondamentaux, il a su se rendre très disponible en défense, notamment face aux Blacks. Il fut d'ailleurs l'un des hommes de cette rencontre, inscrivant deux essais à la suite de mauls bien formés. Puissant et explosif, Peato nous aura régalé durant ce mois de novembre. Suffisant pour bousculer la hiérarchie ? Cela sera au staff de décider. Toujours est-il que le natif de Nouméa est sur une forme incroyable, qui dure depuis plusieurs mois désormais. De belles promesses, pour ce joueur de seulement 24 ans.

Ne retenir que trois joueurs sur tout un collectif serait une offense à ce XV de France, qui aura été un exemple de solidarité durant cette tournée. Parfois dans le dur individuellement, le collectif aura toujours repris le dessus, permettant ces trois victoires amplement méritées. On pourrait donc tout autant parler de ces joueurs faisant le travail de l'ombre comme Anthony Jelonch, François Cros ou encore Cameron Woki. Mais également du plus capé de cette équipe, Gaël Fickou, qui a tenu son rang tout au long du mois de novembre. Ou pour finir, du capitaine de cette aventure, Antoine Dupont. S'il a été bien muselé par les défenses adverses, "Toto" nous aura quand même fait rêver par des prises de balles dont lui seul à le secret, mais également par une défense toujours aussi agressive. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Fabien Galthié et son staff auront le choix pour le tournoi des VI Nations. Peut-être même trop de choix. De véritables problèmes de riches.

