FRANCE. RUGBY. Dupont plus fort que Smith, un nouveau statut à défendre ?

Face à lui, le Toulousain avait Aaron Smith, considéré par beaucoup comme le meilleur 9 au monde. Verdict de l’affrontement ?

Le choc était attendu entre les deux meilleurs demi de mêlée du monde. L’enjeu n’était pas là, mais la question trottait dans la tête de beaucoup : qui est le meilleur entre les deux ? Ce soir, le Français a commencé à donner un début de réponse tant il semblait être le parfait métronome des offensives Bleus. Loin de ces habituelles grandes envolées, le Toulousain a bombardé les lignes adverses. Tel un artilleur, il a dirigé ses avants et a donné le tempo de chaque charge des Bleus. Jonathan Danty a particulièrement marqué les esprits dans ce secteur, il a notamment assis Brodie Retallick comme peu ont réussi à le faire sur cette planète. Si “Toto” a bien enclenché la marche avant, Aaron Smith semblait moins à l’aise dans ce secteur. “Nuggets” semble avoir eu du mal à remettre, tant bien que mal, ses coéquipiers dans l’avancée.

Cependant, il ne faut pas enterrer le joueur des Highlanders trop vite. Il a suffi d’une occasion à ce dernier pour être décisif. Bien qu’il ne soit pas à la conclusion, il est le principal instigateur du premier essai des All Blacks. Avec une bonne passe à Tupaea pour rapprocher les siens de l’en but adverse. À deux mètres de l'en-but, il envoie une passe laser à Jordie Barrett pour sonner la rébellion des Océaniens. Une action imparable et de classe mondiale. Sous son impulsion et ses sorties de balles rapides, les All Blacks font souffrir les Bleus durant les 20 premières minutes. Remplacé par Brad Weber à la suite de l’essai d’Ardie Savea, sa sortie coïncide avec le retour de la domination française. Même s'il est exagéré de dire que sa sortie a amené la défaite des hommes de Ian Foster, on peut se demander si le technicien a bien enlevé son maître à jouer au meilleur des moments. Le duel Antoine Dupont - Aaron Smith : un match pour nous dire qui est (vraiment) le meilleur 9 du monde

Un match loin d’être simple pour Toto

Durant la rencontre, le Toulousain n’a pas semblé aussi à l’aise qu’à son habitude. Et il faut l’avouer, sur cette tournée d’automne en général, la coqueluche de la nation semblait moins libérée qu’à son habitude. Si on l’a bien vu proposer ses habituelles courses, le Ministre de l’Intérieur n’a pas réussi à les bonifier comme à son habitude. Chez les All Blacks, beaucoup semblaient surveiller le jeune français. Sam Whitelock a notamment marqué les esprits des spectateurs les plus attentifs lorsqu’il reprend Dupont à la suite de la relance de Ntamack. Il a également parfois mis du temps à extraire. Particulièrement à la 50ème minute où il ne sort pas le cuir assez vite. Quelques secondes plus tard, Rieko Ioane se trouve en terre promise propulsé par Tupaea qui avait été bien servi par… Aaron Smith. RUGBY. Voici les nominés pour le prix du meilleur joueur au monde... avec Dupont dans la liste !

Cependant, le demi de mêlée tricolore ne doit pas s’en vouloir pour autant. Car même avec une cible sur le front, le numéro 9 a participé activement à la construction du jeu français. On peut citer par exemple l’action où il sert dans le bon tempo Villière dans l’intervalle à la 12ème minute de jeu afin d’arriver à 10 mètres de l’en but néo-zélandais. Juste après, il sert Ntamack qui filera à l’essai pour la deuxième marque française. Son association retrouvée avec Romain Ntamack a d’ailleurs particulièrement bien marché. Cette impression qui semblait déjà être aperçue face à la Géorgie semble donc se confirmer, Dupont n’est jamais aussi à l’aise que quand il fonctionne avec Ntamack à ses côtés. En effet, les deux joueurs donnent cette impression quasi-constante de réussir à se trouver quoi qu’il arrive. REVUE DE PRESSE. Le meilleur de la presse mondiale après France vs Nouvelle-Zélande

Si “Toto” a eu quelques difficultés, il a tout de même été majoritairement en réussite sur la rencontre. Le joueur échouant de peu à aplatir un ultime essai à la 74ème minute pour définitivement scellé le destin français. Mais la question subsiste, qui est le meilleur entre Dupont et Aaron Smith ? Sur la rencontre, c’est le français qui a pris le dessus. La première mi-temps trop juste du néo-zélandais peut-être symbolisée par cette passe trop haute à Joe Moody à la 29ème qui mettra sous pression les siens et emmenant quelques minutes plus tard à l’essai de Mauvaka. Et de manière générale ? Il semble trop compliqué de juger de manière complète deux joueurs aux destins rugbystiques si différents et qui se sont rencontrés hier pour la première fois. Cependant, on peut se consoler en se disant qu’il y a un peu plus d’un an, Aaron Smith avait adoubé Antoine Dupont le désignant comme “le meilleur numéro 9 en activité et de loin.” Une réalité toujours d’actualité ? Peu de doutes subsistent.