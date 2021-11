REVUE DE PRESSE. Le meilleur de la presse mondiale après France vs Nouvelle-Zélande

La France a réalisé une magnifique performance ce samedi en battant les All Blacks. Une maîtrise saluée par les médias !

Au lendemain de la victoire de la France face aux All Blacks ce samedi 21 novembre, les médias sportifs ont mis l’accent sur la performance tricolore. Petit tour d’horizon des réactions suite à la victoire des Bleus, que cela soit dans l’Hexagone, en Nouvelle-Zélande ou dans le reste du monde !

France, le jour de gloire est arrivé

On attendait avec impatience cette victoire face aux All Blacks. Un résultat d’autant plus savoureux que les deux précédentes rencontres avaient laissé un sentiment plutôt mitigé. Pour commencer, le quotidien L’Equipe nous présente son habituelle Une des lendemains de grand rendez-vous. Titrée “Tout Bleu tout flamme”, elle précise : “Survoltés et audacieux, les Bleus ont remporté un succès magistral face aux All Blacks, qu'ils retrouveront dans moins de deux ans pour l'ouverture de la Coupe du monde”. Le média spécialisé Rugbyrama met quant à lui en lumière la charnière. Selon eux, un Romain Ntamack ”magnifique [...] s'est imposé comme le maître”. Du côté du poste de demi de mêlée, il demande si Antoine Dupont doit “conserver le capitanat du XV de France”. Tout cela en précisant qu’il s’agit de la “question qui fâche”. Ils évoquent également un “Dupont, capitaine du plus grand exploit de la décennie bleue” qui pourrait profiter du prochain Tournoi des VI Nations pour “affirmer son aura”. Ce qui lancerait un débat autour du retour de Charles Ollivon comme capitaine après son retour de blessure. RUGBY. RESUME VIDEO. Revivez l’exploit de la France face aux All Blacks

Du côté des médias généralistes, Le Monde évoque des Bleus “survoltés” qui “écrasent les All Blacks et marquent leur territoire, à deux ans de la Coupe du monde”. Selon le quotidien généraliste, “les Bleus ont marqué les organismes des All Blacks en tenue blanche” jusqu’à mettre “sur le reculoir les hommes de Ian Foster, inscrivant trois essais avec autorité en une demi-heure”. Il conclut en évoquant : “Sur la pente ascendante depuis deux ans, ils veulent relever le gant.” Pour Le Figaro, l’accent est mis sur les “les coups de cœur et coups de griffe” de la rédaction présente sur place. Nos confrères ont notamment salué l’ambiance observée hier au Stade de France et ont également mis en avant un Peato Mauvaka qui réalise “un doublé face aux idoles de son père”. De l’autre côté du miroir, ils critiquent négativement la prestation d’un groupe All Blacks “au bout du rouleau” ainsi que le “raté magistral de Woki” après la relance de Ntamack. Autre publication, plus insolite, le média spécialisé dans le ballon rond Actu Foot suivi par environ 3,5 millions de personnes a salué la performance de Damian Penaud et de ses coéquipiers.

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 21 novembre > https://t.co/lYEcVs3A2H pic.twitter.com/Lxl72z5iXA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2021

Exploit du XV de France, vainqueur des All Blacks au Stade de France (40-25) ! 🔥



BRAVO MESSIEURS. 🇫🇷💪 pic.twitter.com/TQtxIwEwAs — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2021

VIDEO. France. La relance INCROYABLE de Romain Ntamack depuis son en-but

Un succès à l'international

Du côté de la presse néo-zélandaise, la douche est froide, voire glacée. L’iconique journal New Zealand Herald replace le contexte de cette défaite : “Une semaine après la défaite à Dublin, les All Blacks ont de nouveau été battus, cette fois par des Français inspirés, et les hommes de Ian Foster ont été condamnés à trois défaites en une saison pour la première fois depuis 2009.” Les mots sont durs envers le sélectionneur Ian Foster, le journal n’hésitant pas à se demander s'il ne faudrait pas changer de sélectionneur alors que son contrat tient toujours. Ils évoquent notamment l’arrivée de “The Razor” Scott Robertson à la tête de la sélection. Le média Stuff évoque quant à lui un “XV de France magnifique et fabuleux qui a fait la leçon aux All Blacks”. Sans retenue, le journaliste Marc Hinton évoque une Nouvelle-Zélande en “chute libre avec une montagne à gravir” et un rugby mondial “dominé par les nations du Nord, comme l’ont démontré l’Irlande, la France et l’Angleterre”. Equipe de France. Les Bleus enflamment les réseaux sociaux en passant 40 points aux All Blacks !

Du côté des autres pays du globe, ESPN Scrum fait l’éloge des Bleus. Ils évoquent : “Un test palpitant qui résume le jeu français - un mélange exaltant de flair et de puissance auquel les Bleus ont ajouté leur tendance à laisser les choses leur échapper.” Le site Rugby Pass n’y va pas de main morte et glorifie Romain Ntamack et ses coéquipiers en mettant en avant une “France qui démolit des All Blacks lors d’un défilé spectaculaire”. Le journaliste Sam Smith met quant à lui en avant une sélection néo-zélandaise “réellement exposée” et dont la France a montré les “défaillances évidentes”. Il évoque également la contre-attaque de Ntamack comme un réel tournant du match : “Le match était en équilibre, la France menait de deux points à 27-25 à environ vingt minutes de la fin, avant qu'une contre-attaque exceptionnelle ne fasse basculer le match en faveur de la France.”