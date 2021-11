Equipe de France. Les Bleus enflamment les réseaux sociaux en passant 40 points aux All Blacks !

Les supporters ont vibré sur les réseaux sociaux devant le match incroyable de l'équipe de France face aux All Blacks au Stade de France.

Oh les frissons et la testostérone #FRANZL — BumbleBee (@ClamTix) November 20, 2021

Ma fille 7 ans : « J’attends la danse de la France… » #FRANZL pic.twitter.com/nymTwfY0Ct — Greg (@gregsenprovence) November 20, 2021

Pourquoi ntamack il baguenaude au lieu de courir ? #FRANZL — MonsieurKklown (@MonsieurKklown) November 20, 2021

Je crois que j’allais plus vite que Ntamack quand je prenais l’intervalle ! #FRANZL #AllezLesBleus — K L X (@KrissLavax) November 20, 2021

Ok plus que 77 minutes à tenir#FRANZL — Mathis (@Mathis37) November 20, 2021

Stop the count ! #FRANZL — Nicolas Burgund (@nicoburgund) November 20, 2021

Jordie Barrett’s kick…..?! — Andy Goode (@AndyGoode10) November 20, 2021

La France joue les All Black, le RAID et le GIGN sont envoyés sur place pour réaliser quelques plaquages si besoin 😂😂🇫🇷 #Rugby #FRANZL — Team LEJ (@Counfoupanda) November 20, 2021

Mais il se passe Quoi WTF ! #FRANZL — yzak (@vdg_isaac) November 20, 2021

Pas impressionné. Jalibert aurait aplatit entre les poteaux. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 20, 2021

Penaud le pauvre, il s'est fait asseoir devant autant de monde, ça fait de la peine #FRANZL — KC Dorian (@dorian_fol) November 20, 2021

Rater 5 placages d’affilée contre les blacks c'est le summum de l'arrogance.#FRANZL — alliounidizlov (@alliounidizlov) November 20, 2021

Mes voisins vont croire que je suis possédée tellement je hurle ! #FRANZL — Laëti (@paquitalaeti95) November 20, 2021

Bizarre de voir les All Blacks se faire autant dominer sur les collisions.



Cela montre aussi la qualité des français. #FRANZL — Cyril HIJAR (@CyrilHijar) November 20, 2021

Oh my france. Could, might, probably. Look sensational when they are on. #FRAvNZL — Jim Hamilton (@jimhamilton4) November 20, 2021

C'est incroyable ce qu'il se passe#FRANZL — Simon le Magicien 🇫🇷⚡ (@aymerigot) November 20, 2021

Feel like you're witnessing a big event in rugby history 🔥 #FRAvNZL pic.twitter.com/EmIruIiYNJ — RugbyPass (@RugbyPass) November 20, 2021

Jamais vue les black sur pression comme ça — Census Johnston (@cenjohnston) November 20, 2021

#FRANZL si tu considères que Jaminet est proche d'aller à Toulouse..donc 24/6 pour Toulouse 😅😅 — matew76 (@math2467) November 20, 2021

Villiere mais Putain quel match ce type est partout, il est le type d aillier que j adore méchant agressif et qui avance au contact et qui ce loupe pas en défense #FRANZL — valat (@valat15) November 20, 2021

#FRANZL

Je lui avais promis de pas regarder.

Elle m’avait promis une soirée de Sexe.

Mais 3 essais en 30 min contre les Blacks, je peux pas lutter. pic.twitter.com/WMQkn7uoTd — Petrus Morinus (@PierreMorinOFF) November 20, 2021

L'en-avant de Coles est révélateur du défi physique que mettent les bleus en cette première mi-temps extraordinaire. #FRANZL — Jonathan Baudoin (@JoBaudoin) November 20, 2021

Quelle première période ! 24-6, 3 essais à 0 et on agresse les All Blacks qui n’arrivent pas à jouer. Le pied ! 😍



Et le stade est en folie 🔥 #FRANZL 🇫🇷🇳🇿 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 20, 2021

Rien n'est joué. Néanmoins cette 1ère mi-temps est absolument magistrale, les Blacks se font rouler dessus. #FRANZL — Florimond Binet (@FlorimondBinet) November 20, 2021

Mis à part la seconde mi-temps de 1999 contre les #AllBlacks il ne doit pas y en avoir beaucoup au dessus ! #FRANZL #XVdeFrance https://t.co/PYMowv5ZCP — Pierre SC (@PierreCortese) November 20, 2021

Les all blacks à la mi temps #FRANZL pic.twitter.com/JhtBKZJV4P — Thomaas59 (@thomaasC04) November 20, 2021

Les All Blacks qui viennent jouer en maillot blanc pour se faire laver.#FRANZL 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/FIiL5mGY4Z — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) November 20, 2021

Le Stade Toulousain est entrain de mettre 3 essais aux blacks 😜 #mitemps #melontoulousain #FRANZL — Le Kafard (@LeCasPhare) November 20, 2021

What a first 40 by France. They are playing like men possessed. Be fascinating to see how the All Blacks respond. Would love to be in the @StadeFrance tonight. Une ambiance de folie !! #FRANZL pic.twitter.com/uZNlBzM2BK — Bernard Jackman (@bernardjackman) November 20, 2021

Je pense que si on met 60 pions aux blacks la moindre des choses serait qu’ils nous rendent la coupe du monde 2011 #FRANZL — alliounidizlov (@alliounidizlov) November 20, 2021

t'as l'impression que les bleus ont installé un brouilleur anti néo-z dans les 22 #FRANZL — Wa!id (@MW_A) November 20, 2021

Fatiguée par ma semaine, je me suis endormie...

J'ai donc manqué le début du match !



Le Twitter de la Fédé indique

24-6 à la mi-temps !!! 😱😱😱



CONTRE LES ALL BLACKS ??? 😱😱😱



Nan, arrêtez de déconner les mecs,

c pas drôle !



y'a combien en vrai sérieusement ???



#FRANZL — 🔥 Mauvaise Fille 🏳️‍🌈🇩🇿🇫🇷🇬🇧 🔥 (@CG44520287) November 20, 2021

On est pas revenus du vestiaire #FRANZL — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) November 20, 2021

Les All Blacks ont passé la seconde et ça pique 😥 #FRANZL 🇫🇷🇳🇿 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 20, 2021

« Une victoire des Blacks c’est une victoire de ceux qui ont relancé le mulet », voilà ce qu’aurait dû dire Macron dans les vestiaires #FRANZL — Boukercha Oussama (@OussamaBouk) November 20, 2021

On sait tous ce qui va se passer #FRANZL pic.twitter.com/7UWeT4djLY — Benjos (@Benjm2702) November 20, 2021

Les Blacks en première mi-temps vs les Blacks en seconde #FRANZL pic.twitter.com/xcpaFaYJ2g — Greg (@gregsenprovence) November 20, 2021

Cest quand meme dingue d'être les champions du monde des premières mi-temps.....et puis.......#FRANZL — General Bol (@General_Bole) November 20, 2021

Cette relance de MALAAAAADE J'AI CRIÉ 😍#FRANZL — Aurélien (@AurelienSalan) November 20, 2021

Ce que voit ntamack derrière lui #franzl pic.twitter.com/WZmEYuOJjo — Félix Bollaert (@BollaertFelix) November 20, 2021

JEUDIEJEDUSE JE SUIS EN SLIP VAMOOOOOOOOS #FRANZL — Euskalgrana (@blaugrabaskito) November 20, 2021

Si j’ai un fils il s’appellera Antoine. Deuxième prénom : Dupont 😂



Quel extraterrestre #FRANZL 🇫🇷🇳🇿 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 20, 2021

FRANCE MAKE HISTORY!! THEIR FIRST HOME WIN AGAINST NEW ZEALAND SINCE 2000!



HISTORIQUE!! LES BLEUS ONT TERRASSÉ LES ALL BLACKS!#FRAvNZL #AutumnNationsSeries pic.twitter.com/MhuVcaTjuG — Autumn Nations Series (@autumnnations) November 20, 2021