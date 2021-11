RUGBY. Voici les nominés pour le prix du meilleur joueur au monde... avec Dupont dans la liste !

World Rugby a dévoilé sa liste pour l'élection du meilleur joueur de l'année. Et devinez quoi ? Antoine Dupont en fait forcément partie.

Ce lundi, World Rugby a dévoilé la liste pour le prix du meilleur joueur de l'année. Alors que le tenant du titre n'est autre que le Sud-africain Pieter Steph Du Toit, aucun joueur Springboks n'a été nominé dans cette liste. Pour rappel, le titre n'avait pas été décerné la saison passée, la faute au Covid 19. Alors qui pour succéder au rugueux troisième ligne ?

Champions Cup. Antoine Dupont élu meilleur joueur européen de l'année après le titre

Parmi les nominés, on retrouve les Wallabies Michael Hooper et Samu Kerevi. L'inamovible capitaine australien a encore une fois été exemplaire lors des dernières sorties de son équipe, alors que le centre d'origine fidjienne s'est montré percutant sur le peu de matchs joués avec les Green and Gold. Il est ''récompensé de son retour remarqué avec les Wallabies en 2021'', précise World Rugby. Enfin, deux joueurs de l'hémisphère nord complète ce quatuor dont un Français. Et il s'agit bien évidemment d'Antoine Dupont. Il est le premier tricolore depuis 2012 à être nominé. Le deuxième ligne Maro Itoje est le quatrième larron. Enfin, Caroline Boujard fait elle aussi partie des quatre nominées pour le titre de joueuse World Rugby de l'année tout comme la demi de mêlée Laure Sansus. Concernant le sept, Anne-Cécile Ciofani peut également remporter ce trophée. Pour conclure, les essais de Pierre-Louis Barassi contre l'Australie et de Damian Penaud face à l'Écosse ont été retenues parmi les meilleures réalisations de l'année tout comme celui de Romane Ménager (contre l'Irlande) chez les féminines.