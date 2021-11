Le duel Antoine Dupont - Aaron Smith : un match pour nous dire qui est (vraiment) le meilleur 9 du monde

Ce France/Nouvelle-Zélande est aussi l'occasion de nous offrir LE duel que tout le monde attend depuis maintenant plus de 18 mois : Dupont face à Smith !

Durant les 18 derniers mois, on ne compte plus les fois où l'on entendit les uns arguer qu'Aaron Smith était toujours le meilleur demi de mêlée de la planète, les autres qu'Antoine Dupont avait enfin dépassé le maître. Pendant ce temps et comme pour toujours plus nous faire saliver, voilà que le All Black aux 101 sélections adoubait le tricolore sur ses réseaux sociaux dès avril 2020, avant de récidiver ici et là, à chaque prestation 5 étoiles sortie par le prodige du Stade Toulousain.

Si l'enfant de Castelnau-Magnoac lui répondait avec classe, on n'attendait qu'une seule chose : que les deux meilleurs numéro 9 de la planète s'affrontent ! Cette fois ça y est, Bon Dieu, on va enfin l'avoir ce duel tant convoité ! Samedi à 21h, "Nugget" et "Toto" vont croiser le fer, ou plutôt leurs passes. En juin dernier, Smith et Dupont l'avait d'ailleurs déjà fait par vidéos interposées, pour la chaîne Youtube de World Rugby. Avec malice, c'est le Néo-Zélandais qui l'avait emporté, le Français prouvant lui qu'il était le plus fort sur les qualités intrinsèques.

Au nom du vice, du physique et du saint-esprit

Mais à ce jeu comme ailleurs, le vice compte. Et au Stade de France, en plus de son talent que tout le monde sait unique, Dupont devra également faire marcher un certain esprit roublard. Sinon quoi Smithy pourrait bien se faire un malin plaisir à tenter de prendre un avantage psychologique sur son cadet... Malgré ses tout juste 25 ans (il les a fêtés ce lundi), croyez-nous : il en est (déjà) capable. Car s'ils font jeu égal sur cet aspect du jeu, l'on sait que le Français, intouchable dans la dimension physique et dans la forme de sa vie, aura alors toutes les cartes en main pour montrer à son glorieux aîné (33 ans dimanche) qu'il est - définitivement - temps de passer le flambeau...

Le reste ? Probablement une relative opposition de styles entre le NZ, de retour après 4 mois pour rassurer ses partenaires et désormais un peu moins peu moins "foufou", et Dupont, que les hommes en noir craignent tout particulièrement pour sa faculté à trouver des failles dans un mur que l'on croyait pourtant en béton armé. Aussi, le danger permanent qu'il cause sur les défenses pourrait ouvrir des espaces pour les Tricolores, comme on le voit de plus en plus chaque week-end. Jerome Kaino l'a dit : "viser Dupont ne sera pas la solution pour les Blacks."

